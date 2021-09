Simona Halep, care a confirmat ceea ce Ilie Năstase dezvăluise la finalul lunii august, spune că are emoții, dar se așteaptă la un eveniment „frumos”.

„Domnul Năstase m-a dat de gol. Da, ne vom căsători săptămâna viitoare, e un eveniment frumos, am emoţii. Emoţiile sunt diferite de cele de la un Grand Șlem, e partea personală”, a spus Simona Halep.

„Tenisul rămâne tenis, dar aici este mult mai important pasul şi sunt bucuroasă că se întâmplă”, a declarat Simona Halep.

Ilie Năstase, primul număr 1 mondial, a dezvăluit, la finalul lunii august, că a fost sunat de Simona Halep, care l-a anunțat că se va căsători pe 15 septembrie, la Constanța.

„De ziua ei (n.r. – a Ioanei) am primit un telefon de la Simona Halep, era la New York. Simona a spus că-și va face cununia pe data de 15 (n.r. – septembrie), la un local din Constanța. Și am decis ca tot atunci și acolo să facem și ziua Ioanei”, a spus Ilie Năstase, pentru Teo Show.

Întrebată cum vede anul 2021 în continuare, Halep a răspuns: „Un an bun, cu evenimente plăcute. Sunt bine, sunt fericită, sunt liniştită şi mă bucur de tenis. Tot ce vine de acum încolo este un bonus. Îmi mai doresc să joc câţiva ani la cel mai înalt nivel”.

FOTO: Instagram – Simona Halep

Citeşte şi:

Cuvintele spuse de Ivona, fata lui Ivan Patzaichin, drept „rămas bun” pentru tatăl ei

O femeie de 111 ani din Georgia s-a vindecat de COVID-19. „Are o mare dorință de recuperare”

El Salvador, prima țară din lume care a adoptat bitcoin ca mijloc legal de plată

PARTENERI - GSP.RO Imagini dureroase de la înmormântarea lui Ivan Patzaichin. Fiica legendarului campion: „Tatăl meu a fost Ivan Inimă de Aur”

Playtech.ro BREAKING: S-a schimbat tot ce știam despre cazul morții mezzosopranei Maria Macsim Nicoară: „A fost...

Observatornews.ro O tânără de 19 ani, surprinsă sărind pe geam de la 9 metri, în încercarea disperată de a scăpa de traficanții de carne vie care au răpit-o, torturat-o și care intenționau să o vândă, în Turcia

HOROSCOP Horoscop 7 septembrie 2021. Gemenii se pot confrunta cu problemele create chiar de ei, într-un moment mai trist al vieții lor

Știrileprotv.ro Peste 480.000 de lire sterline, găsite în portbagajul unui bolid de lux care ieşea din România. Cum erau ascunși banii

Telekomsport Ţara, în stare de şoc. Vedeta unei generaţii a murit misterios. Ultimul mesaj, tulburător: "Creierul meu vreau să fie studiat"

PUBLICITATE Lensa dă startul programului RABLA LA OCHELARI de vedere 2021