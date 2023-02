În luna martie a acestui an, Simona Țăranu este programată să își refacă analizele și speră ca rezultatele să fie bune. Prezentatoarea TV încearcă să nu se streseze și să fie pozitivă. În anul 2020, ea a fost diagnosticată cu o boală autoimună și nu a putut deveni mamă. A descoperit această problemă medicală în urma unui control de rutină.

„Am avut o problemă de sănătate, o boală autoimună, nu am scăpat în totalitate, am ieșit de pe tratament, dar în continuare sunt sub observație, asta m-a împiedicat să devin mamă. Dumnezeu le știe și cumva le ordonează, încerc să nu mă mai gândesc și să nu mă mai stresez pe tema asta”, a declarat, pentru Playtech Știri, Simona Țăranu.

„Mi-am făcut un set de analize și acolo am descoperit că am această boală autoimună”

După mai multe investigații, vedeta de la Digi 24 a primit un diagnostic îngrijorător din partea medicilor. Simona Țăranu este căsătorită din anul 2015 cu un bărbat din Piatra Neamț, iar nunta lor a avut loc la Verona. În 2016, cei doi s-au căsătorit religios în România. Și-ar fi dorit să devină părinți, însă problemele de sănătate ale prezentatoarei i-au împiedicat.

„Nu mă simțeam bine, aveam pulsul foarte mărit, mi-am făcut un set de analize și acolo am descoperit că am această boală autoimună. În familie nu sunt boli autoimune. Foarte multă muncă, stres, nu pot să-mi dau seama ce a declanșat. Eu am descoperit-o cumva în luna mai în 2020 și medicul mi-a zis cumva că ea s-a declanșat cu 3-4 luni înainte, așadar, să zic atunci când s-a declanșat pandemia. Poate a fost și un atac de panică, poate a fost un stres pe care eu nu l-am conștientizat, dar organismul a reacționat.”

„Sunt sub observație, pentru că valorile încă nu sunt normale”

Timp de 2 ani, Simona Țăranu a urmat un tratament, iar acum este doar ținută sub observație medicală. „Am luat tratament timp de doi ani, am ieșit de sub tratament, dar sunt sub observație, pentru că valorile încă nu sunt normale, dar mă simt foarte bine. În martie repet analizele și sper că lucrurile merg din ce în ce mai bine, eu așa mă simt”, a spus știrista.

Simona Țăranu a început să facă din nou sport și considerăn că mișcarea a ajutat-o. Prezentatoarea jurnalului de sport de la Digi 24 a renunțat la obiceiurile alimentare nesănătoase și are un stil de viață sănătos.

„Într-adevăr, și sportul m-a ajutat, pentru că atunci când s-a declanșat boala nu puteam să fac mișcare, pulsul era foarte mare și nu aveam voie să fac mișcare. Aveam un stil de viață mai haotic, dar acum cumva am început să renunț la zahăr, să mănânc mai sănătos, să nu mai îngreunez digestia și să fac sport, să fac mișcare, cât de puțin contează foarte mult”, a adăugat prezentatoarea știrilor sportive de la Digi 24.

