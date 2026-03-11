Dan Vârtosu, primarul localității, admite că emiterea autorizației de construire, fără întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal, a fost o „eroare”. Vecinii proiectului imobiliar continuă lupta în instanță pentru anularea definitivă a documentului.

„Ne-a promis că nu o să facă niciodată blocuri”

Familiile de pe strada Dunărea din Giroc s-au mobilizat și au dat în judecată primăria din localitate și pe proprietarul unui teren vecin, după ce au constatat că pe o parcelă de 3.400 de metri din jurul caselor lor a fost autorizată construirea a trei clădiri P+2 (parter și două etaje) cu un număr total de 34 de apartamente.

Vecinii șantierul au obținut în instanță suspendarea autorizației de construire

Localnicii spun că terenul pe care a fost autorizată construcția ansamblului rezidențial este rezultatul unor alipiri de parcele cărora nu li s-au opus niciodată, pentru că proprietarii le-au făcut o promisiune.

„Când au unificat parcelele în instanță, ne-au promis că nu o să facă niciodată blocuri, dacă noi nu contestăm în instanță acțiunea dumnealui de alipire. Noi ne-am dat acordul ca buni vecini, fără nimic în scris, fără alte solicitări”, a declarat Florin Costea, unul dintre vecinii afectați în mod direct.

Bărbatul din Giroc spune că proprietarii de case din cartier au văzut în luna septembrie 2025 că pe terenul vecin au apărut utilaje și a început lucrările. „Întrebându-l (n.r. – pe vecin) ce intenționează să facă, a ezitat. Unora dintre vecini le-a spus că o să fie case. Mie, până la urmă, mi-a spus, peste gard, că o să facă blocuri. Amintindu-i că a promis că nu o să facă blocuri, mi-a zis că «asta a fost atunci, acum este cu totul altceva»”, a mai declarat Florin Costea pentru Libertatea.

Au căutat inițial rezolvarea pe cale amiabilă

În momentul în care și-au dat seama că pe terenul din zona caselor pe care le dețin a început turnarea fundațiilor pentru blocuri, cetățenii au mers la primărie pentru a cere lămuriri. În primă fază, funcționarii le-au transmis că „toate actele sunt ok, că e zonă permisă pentru blocuri”. „Primăria a spus că nu este PUZ, dar consideră că nu este nevoie”, a rememorat Florin Costea.

Cetățeanul din Giroc susține că în acel moment cetățenii au încercat să găsească o soluție de rezolvare a problemei pe cale amiabilă. „Am zis că nu vrem să facem rău. Prima dată le-am propus să împingă blocurile în spate și să lase locurile de parcare și strada de acces pe aici”, explică Florin Costea.

Ancuța Sporea, proprietară în zonă, declară că, în momentul în care au început să verifice documentele, cetățenii au constatat că autorizația de construire a fost emisă ilegal, moment în care trecut la bătălia în instanță. „Am decis, împreună cu ceilalți vecini, să nu acceptăm niciun fel de compromis, având în vedere că autorizația este emisă ilegal”, a declarat Ancuța Sporea pentru Libertatea.

Femeia povestește că dezvoltatorii celor trei blocuri au încercat prin intermediari să îi convingă să accepte construcția. „S-a încercat amiabil, s-a oferit și ceva în schimb, dar nu am fost de acord. Cei care au venit s-au prezentat ca fiind reprezentanții domnului care construiește”, a mai declarat Ancuța Sporea.

„Să fie ceva care să nu afecteze comunitatea”

Florin Costea susține că, în momentul în care a constatat că cetățenii sunt dispuși să meargă până la capăt, Primăria Giroc a propus o conciliere. „L-au invitat la discuția cu avocații pe fiul domnului (n.r. – unul dintre coproprietari). La un moment dat a spus că nu mai pot să decidă ei. A spus, probabil i-a scăpat, că cei care vor decide sunt finanțatorii, despre care nu știm cine sunt”, a mai explicat Florin Costea.

Bărbatul susține că, fiind un teren proprietate privată, localnicii nu au vrut să fie absurzi și au propus duplexuri sau case înșiruite, dar nu pot fi acceptate sub nicio formă blocuri cu 34 de apartamente, mai ales că ar exista posibilitatea de extindere cu încă trei blocuri, ceea ce ar însemna construirea a 80 de apartamente. „Să fie ceva care să nu afecteze comunitatea”, este cerința lui Costea.

„Ne afectează, pentru că ar veni foarte multe persoane în zonă. Regimul de înălțime ne afectează intimitatea, scade valoarea proprietăților”, a completat Ancuța Sporea. „De realizarea construcției nu am aflat decât când s-au apucat efectiv de construit. Probabil nu a știut nimeni. Sunt afectat la fel ca toți ceilalți din cartier. (n.r. – Despre construirea blocurilor între case în Giroc) se știe, dar ce pot să fac eu?”, a declarat și Mircea Doncean, un alt proprietar din zona în care a fost autorizată construirea blocurilor între case.

Reclamanţii spun că suferă deja efecte concrete

Cetățenii nemulțumiți de construirea blocurilor în zona de case au dat în judecată primăria și beneficiarul autorizației de construire, cerând anularea documentului. Printr-un proces separat, aceștia au cerut ca, până la pronunțarea unei sentințe definitive, autorizația de construire să fie suspendată.

În esență, cetățenii au reclamat în proces faptul că, în lipsa unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) sau a unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), autorizația de construire emisă de Primăria Giroc este ilegală.

„Executarea lucrărilor, construirea efectivă a unor blocuri, produce transformări fizice definitive, modificări de relief, fundaţii, accese, parcări, branşamente, care fac improprie sau extrem de dificilă revenirea la starea anterioară în cazul admiterii pe fond – astfel că prejudiciul este real şi iremediabil. Reclamanţii suferă deja efecte concrete de tulburare a dreptului la linişte şi la un mediu de viaţă”, și-au justificat cetățenii solicitarea de suspendare a autorizației de construcție până la o decizie definitivă de anulare.

Beneficiarul autorizației de construire, Ioan Socodol, a cerut respingerea cererii de chemare în judecată și a arătat că „trimiterea la PUG-ul comunei Giroc, respectiv la Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Giroc, este una incompletă şi menită să inducă instanţa de judecată în eroare”.

„Interdicţia de construire în zona indicată de către reclamanţi nu este una absolută, ci depinde de stabilirea necesităţii unei documentaţii de urbanism în zonele neconstruite sau de dezvoltare a localităţii. Or, necesitatea unei asemenea documentaţii nu este atributul reclamanţilor şi, de asemenea, nu poate fi verificată de instanţa de judecată în acest dosar”, s-a apărat Socodol în proces.

Primăria Giroc a „jucat” alături de dezvoltator în proces

În întâmpinarea din procesul de suspendare a autorizației de construcție, proprietarul terenului s-a mai apărat spunând că tulburarea dreptului la liniște și a mediului de viață „este pur teoretică, nefăcându-se nicio referire legislativă care să o susţină şi neaducându-se niciun fel de probe care să confirme îndeplinirea acestei condiţii”.

Chemate în judecată alături de beneficiarul autorizației de construcție, Primăria Giroc și arhitecta-șefă Alina Andreea Golban-Luca au cerut ca solicitarea cetățenilor să fie respinsă, iar autorizația de construcție să fie menținută. Unul dintre argumentele aduse împotriva suspendării autorizației de construcție a fost acela că „afirmaţiile generale privind eventualele inconveniente, impactul urbanistic, sau disconfortul nu se încadrează în categoria «pagubă iminentă»”.

„În schimb, dispunerea suspendării Autorizaţiei de Construire nr. 259 din data de 11.08.2025, ar genera un prejudiciu cert beneficiarului (întârzieri, costuri suplimentare) şi ar afecta principiul stabilităţii actelor administrative legal emise”, a mai invocat Primăria Giroc în cererea de menținere a autorizației de construcție.

Autorizația, suspendată de judecător

Tribunalul Timiș a decis suspendarea autorizației de construire, subliniind că există o îndoială serioasă cu privire la legalitatea autorizației de construcție emisă de Primăria Giroc. Această îndoială, a explicat instanța, „este fundamentată pe încălcarea directă și evidentă a normelor imperative de urbanism”.

În concret, Tribunalul Timiș a arătat că, potrivit Planului Urbanistic General în vigoare, terenul se află într-o zonă dedicată „locuințelor mici”. „Această prevedere normativă locală are putere de lege pe teritoriul unității administrativ-teritoriale. Prin instituirea acestei interdicții, autoritatea deliberativă (Consiliul Local) a stabilit că zona respectivă nu este suficient urbanizată sau reglementată pentru a permite construirea directă în baza PUG. Elaborarea unui PUZ nu este o opțiune facultativă, ci o condiție sine qua non pentru ridicarea interdicției de construire”, și-a motivat instanța decizia de suspendare a autorizației de construcție.

Judecătorul a mai reținut că în acest caz se impunea realizarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și, „ignorând această obligație, primarul comunei Giroc și-a arogat competențe pe care nu le are, substituindu-se Consiliului Local și eludând o etapă obligatorie de planificare urbană și consultare publică”.

Îndoiala cu privire la legalitatea autorizației de construcție a fost întărită de o adresă emisă de arhitectul-șef al Județului Timiș, care „confirmă fără echivoc” că era nevoie de aprobarea unui PUZ.

„Inserția a trei blocuri (C1, C2, C3) cu un total de 38 de apartamente într-o zonă de case, fără studiul de impact urbanistic asigurat de un PUZ, încalcă principiile fundamentale ale amenajării teritoriului”, se mai arată în sentința Tribunalului Timiș, care nu este definitivă, fiind atacată cu apel, la Curtea de Apel Timișoara.

Tribunalul Timiș a mai subliniat că se impune suspendarea autorizației de construcție până la finalizarea procesului pe fond pentru că ridicarea unor blocuri între case, fără studiile de însorire și trafic specifice unui PUZ, ar produce o vătămare directă vecinilor.

„În ipoteza anulării autorizației (n.r. – în procesul pe fond), aducerea terenului la starea inițială ar implica efectuarea unor lucrări îndelungate care implică spargerea unor betoane proaspăt turnate, tăierea fierului beton, generarea unor deșeuri care afectează mediul, praf și zgomot pentru vecini. De asemenea, poate fi afectată structura solului, scurgerea apelor pluviale și freatice”, și-a mai justificat Tribunalul decizia, contestată cu apel la Curtea de Apel Timișoara, unde este programat următorul termen în 19 martie 2026.

„Inserția a trei blocuri într-o zonă de case, fără studiul de impact urbanistic asigurat de un PUZ, încalcă principiile fundamentale ale amenajării teritoriului”, se arată în sentința Tribunalului Timiș

Primarul Dan Vârtosu recunoaște că emiterea autorizației a fost „o eroare”

Contactat de Libertatea pentru un punct de vedere, beneficiarul autorizației de construcție, Ioan Socodol, a spus că acceptă să discute doar față în față. Ulterior, acesta nu a mai putut fi contactat. La rândul său, primarul din Giroc, Dan Vârtosu, a declarat pentru Libertatea că autorizația pentru construirea blocurilor de pe strada Dunărea a fost o greșeală.

Dan Vârtosu, primarul din Giroc. Foto: Facebook

„Autorizația a fost emisă de către Primăria Giroc. Ulterior am avut o reclamație în direcția asta, am studiat împreună cu colegii de la Urbanism și, într-adevăr, petentul avea dreptate și au fost oprite lucrările și autorizația a fost dată spre suspendare. E clar că s-a produs o eroare acolo din partea primăriei. O să facem o anchetă acolo și, bineînțeles, că o să intrăm în legalitate”, a declarat primarul Vârtosu pentru Libertatea.

Ales după ce una din promisiunile sale a fost stoparea construirii de blocuri între case, primarul Dan Vârtosu a declarat că până nu se realizează noul Plan Urbanistic General (PUG), care este în lucru, nu se vor reglementa lucrurile. Primarul a explicat că ar fi un abuz să oprească PUZ-uri în zone în care PUG-ul în vigoare permite acest lucru.

Despre cazuri precum cel de pe strada Dunărea, unde admite că s-a produs „o eroare”, primarul a spus că „e un volum mare de muncă, erori umane mai există, chiar și aparatul de specialitate poate să mai greșească”.

„Autorizația e semnată de mine, dar la mine vine când e finală, doar pentru a ieși din primărie și a merge către beneficiar. Eu nu primesc din spate toată documentația ca să o reverific și nici nu ar fi normal să fac eu asta atât timp cât am aparat de specialitate cu specialiști, cu arhitecți”, a declarat primarul Dan Vârtosu pentru Libertatea.