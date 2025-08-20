„Astăzi, 20 august 2025, membri ai Biroului Executiv al Federaţiei SANITAS s-au întâlnit cu echipa Ministerului Sănătăţii condusă de ministrul Alexandru Rogobete. Discuţiile s-au axat pe reformele preconizate a fi incluse în pachetul II de reformă. Ne-a fost prezentat proiectul de OUG care astăzi, după întâlnirea cu noi, va fi publicat în transparenţă decizională”, au transmis sindicaliștii pe Facebook.

Documentul introduce modificări majore în organizarea și finanțarea sistemului medical, astfel:

punctul pe serviciul medical în ambulator va crește la 8 lei până la 1 ianuarie 2026;

toți medicii vor fi obligați să activeze și în ambulator, cu organizare flexibilă a cabinetelor;

se schimbă condițiile pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție și manager;

nou mecanism de finanțare introdus de CNAS, bazat pe criterii de performanță: complexitatea cazurilor, rulaj pacienți, număr de paturi etc;

reguli pentru finanțarea cazurilor grave transferate de la privat la stat.

„Având în vedere existenţa unui proiect de act normativ în transparenţă decizională la Ministerul Muncii, care interzice cumulul pensiei cu salariul, transferurile şi detaşările, i-am solicitat ministrului Sănătăţii să transmită pe toate canalele guvernamentale solicitarea noastră expresă ca sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială să fie exceptate de la aceste prevederi ţinând cont de criza de personal, specificul activităţii, epuizarea personalului, nevoia de a susţine activitatea continuă în unităţile supraaglomerate etc”, au mai transmis sindicaliştii.

Imagine de la întâlnirea SANITAS – ministrul Alexandru Rogobete

În final, Federaţia SANITAS a precizat că a cerut clar ministrului Sănătăţii „păstrarea locurilor de muncă ale tuturor salariaţilor din sistem şi păstrarea veniturilor acestora în perioada aplicării măsurilor de reformă/austeritate, ţinând cont de specificul activităţii şi de dificultăţile uriaşe create de criza de personal din Sănătate”.

La rândul său, ministrul Alexandru Rogobete a oferit și alte detalii: „Am discutat aplicarea noilor măsuri prin care managerii de spital vor avea contracte de management bazate pe indicatori de performanță clari, iar modul de organizare a concursurilor va fi regândit pentru mai multă corectitudine și profesionalism”.

Reformele din domeniul Sănătății vor fi incluse în pachetul doi de măsuri fiscale, pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan își va asuma săptămâna viitoare răspunderea în Parlament.

