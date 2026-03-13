Un sistem antiaerian rusesc a fost filmat pe o autostradă din SUA

Imagini recente apărute online par să arate un model replică al sistemului rusesc de apărare antiaeriană Buk-M3, transportat de personalul militar american în Alabama, conform unui raport publicat de RBC-Ucraina. Potrivit portalului ucrainean de știri, modelul ar fi utilizat exclusiv în scopuri de antrenament și simulare, nu pentru operațiuni de luptă.

În imagini, replica este montată pe o semiremorcă, și nu pe șasiul șenilat standard al sistemului operațional. Acest detaliu indică faptul că obiectul este conceput pentru a imita echipamentele militare inamice în timpul exercițiilor.

Modelele de acest tip sunt frecvent utilizate de forțele armate pentru antrenamente în recunoașterea și angajarea țintelor în condiții similare celor de pe câmpul de luptă.

Ce este un sistem antiaerian rusesc de tipul Buk-M3

Sistemul Buk-M3, cunoscut în NATO sub denumirea de cod „SA-27 Gollum”, este una dintre cele mai noi variante ale familiei rusești de sisteme de rachete sol-aer Buk și a intrat în serviciul armatei ruse în 2016.

În varianta de export, sistemul este denumit Viking. Comparativ cu versiunile anterioare, acesta utilizează containere de lansare sigilate și poate transporta șase rachete, față de patru în modelele mai vechi.

U.S. Army is transporting a full-scale Buk-M3 surface-to-air missile system mockup in Alabama to improve how US forces detect & counter Russian-style mobile air defenses.The effort reflects a growing U.S. focus on suppression of enemy air defenses shaped by lessons from Ukraine. pic.twitter.com/pFh5sPOV4u — Valhalla (@ELMObrokenWings) March 9, 2026

Specificațiile disponibile public indică faptul că Buk-M3 are capacitatea de a intercepta avioane și rachete de croazieră la distanțe de 2,5 până la 70 de kilometri și la altitudini de până la 35 de kilometri.

Sistemul este echipat cu sisteme de ghidare termale și televiziune, capabile să detecteze și să urmărească țintele atât ziua, cât și noaptea. Totuși, în toamna anului trecut, Ucraina a distrus în totalitate un sistem de apărare rusesc Buk-M3, de 40 de milioane de dolari.

Detaliul care ar indica faptul că sistemul rusesc este folosit doar pentru exerciții

Potrivit sursei RBC-Ucraina, utilizarea unei semiremorci facilitează transportul replicii între diferite locații de antrenament și permite o desfășurare mai flexibilă în timpul exercițiilor.

Această practică este comună în rândul forțelor armate pentru a simula mai eficient echipamentele adversarilor.

Sistemul Buk-M3 este folosit pentru apărarea Rusiei în războiul cu Ucraina

În contextul războiului din Ucraina, sistemul Buk-M3 a fost folosit activ de forțele ruse. După cum precizează sursa citată mai sus, monitorizările în surse deschise indică faptul că forțele ucrainene au distrus aproximativ 20 de vehicule de apărare aeriană aparținând acestui sistem de la începutul invaziei pe scară largă.

Totodată, publicația ucraineană precizează că nu a putut verifica independent autenticitatea imaginilor sau scopul exact al obiectului prezentat.

