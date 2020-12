﻿Două site-uri au fost amendate cu 4.500 de lei pentru „continuarea campaniei online”. eMaramureș.ro: „Poliție politică la comanda PNL”

Două site-uri de știri din Maramureș au fost amendate cu câte 4.500 de lei pentru continuarea campaniei online. Informația a fost dată de ziaristul local Vasile Dale pe site-ul său, vasiledale.ro. Acesta a citat și IPJ în acest caz.



„În cursul zilei de ieri, 5 decembrie, au fost înregistrate două incidente electorale privind continuarea campaniei electorale în mediul online. În ambele cazuri polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale conform prevederilor Legii nr. 208/2015”, a punctat Inspectoratul Județean de Poliție, citat de vasiledale.ro.



Conform surselor Libertatea, cele două ziare sunt emaramures.ro și actualmm.ro.



Acuză IPJ că este „instrument la dispoziția PNL Maramureș”

Unul dintre cele două site-uri, emaramureș.ro, a publicat o primă reacție după ce a încasat amenda de la IPJ.



În articolul având titlul „IPJ Maramureș face poliție politică la comanda PNL”, site-ul susține că „Poliția, instrument la dispoziția PNL Maramureș, a comis un abuz grosolan”.



Foto captura emaramures.ro

Aceștia susțin că aveau deja o decizie de la BEJ prin care nu se impunea ștergerea materialelor electorale deja postate pe Facebook. BEJ fusese sesizată de PNL Maramureș.



Cu toate acestea, IPJ Maramureș ar fi sunat, conform portalului de știri, pentru a impune ștergerea materialelor deja postate, ce puteau fi găsite și în preziua votului pe site.



„Îi anunțăm că am făcut plângere penală pentru abuz în serviciu și nu vom accepta niciodată să fim amenințați”, se arată pe site.



Reprezentanții actualmm.ro afirmă că oficial nu au primit nici o amendă, dar se vor interesa mâine la Poliție și apoi se vor consulta cu avocații.

„Nu ne-a înștiințat nimeni, dacă nu era comunicatul IPJ Maramureș poate nici nu aflam că e vorba și despre noi. În cursul zilei de ieri, doi agenți au venit acasă pentru a mă chestiona de ce am bannere electorale pe site. Le-am zis că nu am. Au fost eliminate, conform contractului, nu am încălcat nici o lege. Pe telefonul doamnei agent apărea încă reclama. Am rugat-o să dea refresh la pagină, a dat, iar bannerele… au disparut ca prin minune”, a spus reprezentantul publicației locale.

Acesta a mai explicat că i-a recomandat polițistei să contacteze un specialist IT.

„Între timp, aflu că suntem amendați. Consider că este exces de zel ce s-a întâmplat ieri. Nu e normal sa îți vină poliția la ușă, să îți sperie copiii. Cum domnii de la eMaramureș au fost contactați telefonic, la fel puteam să fim și noi. Numărul de telefon este public, ca dovadă ați putut să mă contactați ușor. Poate că a fost vorba despre exces de zel din partea agenților, poate a fost vorba despre o tentativă de intimidare. Până nu vad procesul verbal și amenda, nu pot să spun ce urmează. În plus, vreau să ma consult cu avocatul înainte”, a conchis reprezentantul actualmm.ro.



