Fabia Monte Carlo a fost folosită fără menajamente

Mașina testată de Auto Bild a fost o Skoda Fabia Monte Carlo cu motor 1.5 TSI, 150 CP și cutie automată DSG cu 7 trepte. Pe hârtie, nu pare rețeta unei mașini sportive, dar cifrele spun altceva: 0-100 km/h în 8 secunde și viteză maximă de 222 km/h.

În testul de anduranță, Fabia nu a fost menajată. Publicația germană vorbește despre multă autostradă, multe etape cu accelerația apăsată serios și mulți șoferi diferiți. Exact genul de utilizare care scoate la iveală problemele pe care un drum scurt de test nu le poate arăta.

La final, mașina a primit nota 1-, adică un rezultat foarte bun în sistemul Auto Bild. Nu a rămas în drum, nu a avut defecte majore de motor sau cutie și nu a avut vizite suplimentare serioase la service.

Frâne schimbate la 64.441 km și o direcție care a început să deranjeze

Primul semn de uzură important a apărut la 64.441 km, când plăcuțele de frână față și spate au trebuit schimbate. Auto Bild nu tratează asta ca pe o problemă gravă, ci mai degrabă ca pe un rezultat normal pentru o mașină condusă des în ritm rapid.

Mai interesantă a fost direcția. Spre finalul testului, șoferii au observat că volanul răspundea sacadat în jurul poziției centrale, iar mașina nu mai părea la fel de naturală pe linie dreaptă. Problema este că nici inspecția, nici demontarea finală nu au putut stabili clar cauza.

Interiorul a rezistat bine, în ciuda celor 100.000 km și a multor șoferi care au urcat și coborât din mașină. Critica principală a fost pentru covorașe, care prezentau uzură puternică, în timp ce scaunele nu au ridicat probleme la verificarea DEKRA.

Motorul nu s-a stricat, dar nu a ieșit perfect curat

Partea cea mai importantă a venit la demontare. Specialiștii DEKRA nu au găsit probleme la pistoane și cilindri, iar cuzineții arborelui cotit arătau foarte bine. Asta contează mult, pentru că vorbim despre un motor turbo mic, folosit des la viteze mari.

Totuși, motorul nu a fost perfect. Au fost găsite urme de ulei între motor și cutia de viteze, dar și în zona simeringului de la arborele cotit. În plus, au apărut depuneri de carbon pe supapele și canalele de admisie, iar unele zone ale sistemului de depoluare erau parțial încărcate.

Explicația probabilă este combinația dintre utilizarea dură și o posibilă slăbiciune punctuală de fabricație. Auto Bild notează că vitezele mari și sarcina ridicată cresc temperatura și presiunea în motor, ceea ce poate accelera îmbătrânirea uleiului, garniturilor și componentelor. Totuși, publicația nu poate demonstra clar o singură cauză.

Cât a costat testul de 100.000 km

Cifrele de cost sunt la fel de interesante ca demontarea. Pentru cei 100.010 km, Fabia a consumat 6.502,65 de litri de benzină, cu un cost total de 11.916 euro. Consumul mediu din test a fost de 6,5 l/100 km, în timp ce consumul măsurat în testele Auto Bild a rămas la 5,6 l/100 km atât la început, cât și la final.

Reviziile au costat 496,75 de euro la 30.000 km, 1.887,86 de euro la 60.000 km și 717,80 de euro la 90.000 km. Mașina nu a avut nevoie de completare cu ulei între revizii, ceea ce este un semn bun pentru un motor turbo folosit intens.

Test car-ul costa 34.030 de euro în mai 2023, cu opțiuni incluse. În iunie 2026, valoarea estimată era de 13.000 de euro, ceea ce înseamnă o depreciere de 21.030 de euro. Costul de utilizare calculat de Auto Bild a fost de 0,18 euro/km fără depreciere și 0,31 euro/km cu depreciere inclusă.

Ce ar trebui să rețină cine vrea o Fabia rulată

Testul AutoBild este o veste bună pentru cei care se uită la o Skoda Fabia 1.5 TSI pe piața second-hand. Mașina a trecut 100.000 km fără defecte mari, iar motorul și cutia au rezistat bine.

Dar nu este o mașină care trebuie cumpărată doar pentru că „a ieșit bine la Auto Bild”. La verificare, merită urmărite atent direcția, eventualele urme de ulei între motor și cutie, depunerile specifice motoarelor turbo cu injecție directă și starea frânelor.

Fabia Monte Carlo a arătat că poate fi mai mult decât o citadină obișnuită. Are performanțe de mașină mică sportivă, consum bun și o calitate generală solidă după 100.000 km. Dar tocmai pentru că poate merge tare, istoricul de utilizare contează enorm.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Elle.ro
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
gsp
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
GSP.RO
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
GSP.RO
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
Parteneri
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
Avantaje.ro
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
„Era mai bun trenul vechi, era răcoare”. Pasagerii unui tren PESA au fost sufocați de căldură pe ruta București-Constanța
Adevarul.ro
„Era mai bun trenul vechi, era răcoare”. Pasagerii unui tren PESA au fost sufocați de căldură pe ruta București-Constanța
„Seamănă cu ăla de Chelsea, are fundul jos”. Noul transfer al FCSB, subiect de caterincă
Fanatik.ro
„Seamănă cu ăla de Chelsea, are fundul jos”. Noul transfer al FCSB, subiect de caterincă
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Oraşul din România măturat de vijelie. Oamenii s-au baricadat în case, vântul a smuls copaci şi acoperişuri
ObservatorNews.ro
Oraşul din România măturat de vijelie. Oamenii s-au baricadat în case, vântul a smuls copaci şi acoperişuri
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Parteneri
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
GSP.ro
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
Laszlo Dioszegi, după decizia TAS în cazul lui Cosmin Matei: „E puțin curios că se întâmplă tocmai acum”
GSP.ro
Laszlo Dioszegi, după decizia TAS în cazul lui Cosmin Matei: „E puțin curios că se întâmplă tocmai acum”
Parteneri
Obiectul legendar al lui Maradona, scos la licitație! Ar putea valora 10 milioane de dolari
Mediafax.ro
Obiectul legendar al lui Maradona, scos la licitație! Ar putea valora 10 milioane de dolari
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Wowbiz.ro
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Redactia.ro
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori
KanalD.ro
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori

Politic

Parteneri
A scos banii! Neluțu Varga, prima decizie pentru a îi face echipă lui Marius Șumudică la CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
A scos banii! Neluțu Varga, prima decizie pentru a îi face echipă lui Marius Șumudică la CFR Cluj. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online