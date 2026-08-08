Fabia Monte Carlo a fost folosită fără menajamente

Mașina testată de Auto Bild a fost o Skoda Fabia Monte Carlo cu motor 1.5 TSI, 150 CP și cutie automată DSG cu 7 trepte. Pe hârtie, nu pare rețeta unei mașini sportive, dar cifrele spun altceva: 0-100 km/h în 8 secunde și viteză maximă de 222 km/h.

În testul de anduranță, Fabia nu a fost menajată. Publicația germană vorbește despre multă autostradă, multe etape cu accelerația apăsată serios și mulți șoferi diferiți. Exact genul de utilizare care scoate la iveală problemele pe care un drum scurt de test nu le poate arăta.

La final, mașina a primit nota 1-, adică un rezultat foarte bun în sistemul Auto Bild. Nu a rămas în drum, nu a avut defecte majore de motor sau cutie și nu a avut vizite suplimentare serioase la service.

Frâne schimbate la 64.441 km și o direcție care a început să deranjeze

Primul semn de uzură important a apărut la 64.441 km, când plăcuțele de frână față și spate au trebuit schimbate. Auto Bild nu tratează asta ca pe o problemă gravă, ci mai degrabă ca pe un rezultat normal pentru o mașină condusă des în ritm rapid.

Mai interesantă a fost direcția. Spre finalul testului, șoferii au observat că volanul răspundea sacadat în jurul poziției centrale, iar mașina nu mai părea la fel de naturală pe linie dreaptă. Problema este că nici inspecția, nici demontarea finală nu au putut stabili clar cauza.

Interiorul a rezistat bine, în ciuda celor 100.000 km și a multor șoferi care au urcat și coborât din mașină. Critica principală a fost pentru covorașe, care prezentau uzură puternică, în timp ce scaunele nu au ridicat probleme la verificarea DEKRA.

Motorul nu s-a stricat, dar nu a ieșit perfect curat

Partea cea mai importantă a venit la demontare. Specialiștii DEKRA nu au găsit probleme la pistoane și cilindri, iar cuzineții arborelui cotit arătau foarte bine. Asta contează mult, pentru că vorbim despre un motor turbo mic, folosit des la viteze mari.

Totuși, motorul nu a fost perfect. Au fost găsite urme de ulei între motor și cutia de viteze, dar și în zona simeringului de la arborele cotit. În plus, au apărut depuneri de carbon pe supapele și canalele de admisie, iar unele zone ale sistemului de depoluare erau parțial încărcate.

Explicația probabilă este combinația dintre utilizarea dură și o posibilă slăbiciune punctuală de fabricație. Auto Bild notează că vitezele mari și sarcina ridicată cresc temperatura și presiunea în motor, ceea ce poate accelera îmbătrânirea uleiului, garniturilor și componentelor. Totuși, publicația nu poate demonstra clar o singură cauză.

Cât a costat testul de 100.000 km

Cifrele de cost sunt la fel de interesante ca demontarea. Pentru cei 100.010 km, Fabia a consumat 6.502,65 de litri de benzină, cu un cost total de 11.916 euro. Consumul mediu din test a fost de 6,5 l/100 km, în timp ce consumul măsurat în testele Auto Bild a rămas la 5,6 l/100 km atât la început, cât și la final.

Reviziile au costat 496,75 de euro la 30.000 km, 1.887,86 de euro la 60.000 km și 717,80 de euro la 90.000 km. Mașina nu a avut nevoie de completare cu ulei între revizii, ceea ce este un semn bun pentru un motor turbo folosit intens.

Test car-ul costa 34.030 de euro în mai 2023, cu opțiuni incluse. În iunie 2026, valoarea estimată era de 13.000 de euro, ceea ce înseamnă o depreciere de 21.030 de euro. Costul de utilizare calculat de Auto Bild a fost de 0,18 euro/km fără depreciere și 0,31 euro/km cu depreciere inclusă.

Ce ar trebui să rețină cine vrea o Fabia rulată

Testul AutoBild este o veste bună pentru cei care se uită la o Skoda Fabia 1.5 TSI pe piața second-hand. Mașina a trecut 100.000 km fără defecte mari, iar motorul și cutia au rezistat bine.

Dar nu este o mașină care trebuie cumpărată doar pentru că „a ieșit bine la Auto Bild”. La verificare, merită urmărite atent direcția, eventualele urme de ulei între motor și cutie, depunerile specifice motoarelor turbo cu injecție directă și starea frânelor.

Fabia Monte Carlo a arătat că poate fi mai mult decât o citadină obișnuită. Are performanțe de mașină mică sportivă, consum bun și o calitate generală solidă după 100.000 km. Dar tocmai pentru că poate merge tare, istoricul de utilizare contează enorm.

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