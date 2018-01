Apar tot mai mulți copii cu sistemul nervos atacat de boli ale sărăciei

Sărăcia, mai precis mâncarea proastă, sedentarismul și degringolada socială încep să macine actuala generație de copii. Neurochirurgul Dan Aurel Nica spune că au apărut alarmant de multe cazuri de abcese dezvoltate pe creier, la copii, din cauza malnutriției.

Neurochirurg dr. Dan Aurel Nica, coordonatorul secției de neurochirurgie pediatrică din cadrul Spitalului ”Grigore Alexandrescu”

Secția de neurochirurgie pediatrică a Spitalului clinic de urgență pentru copii ”Grigore Alexandrescu” a fost înființată în 2016, dar funcționează oficial din martie 2017. De atunci s-au derulat aici aproximativ 60 de intervenții chirurgicale pentru leziunile craniene și leziuni ale coloanei, de natură traumatologie, tumorală, infecțioasă sau degenerativă.

Din experiența de un an a acestei secții rezultă că generația actuală de copii are câteva probleme care ar trebui să dea de gândit autorităților.

Neurochirurgie pediatrică la microscop

”A crescut numărul de infecții intracerebrale”

”Sunt câteva semnale de alarmă care trebuie trase în legătură cu patologia pe care am constatat-o în ultimul an. Unul dintre ele: a crescut numărul de infecții intracerebrale la copiii cu vârstele între 7 și 12 ani, pe fondul scăderii imunității, în majoritatea cazurilor – și aceasta pe fondul unei malnutriții. Am avut șase cazuri care au fost operate pentru diverse colecții intracerebrale, sau intracraniene, toate cu probleme de acest gen. Lucru pe care l-am prezentat la una din conferințe”, ne-a spus medicul primar neurochirurg dr. Dan Aurel Nica, coordonatorul secției de neurochirurgie pediatrică din cadrul Spitalului ”Grigore Alexandrescu”.

Chirurgul atrage atenția că la asemenea vârste copiii, care sunt în creștere, au nevoie de hrană diversificată și abundentă. Din păcate, sărăcia familiilor din care provin duce la o alimentație precară, bazată, de obicei, pe mulți cartofi, cel mai ieftin aliment de pe piață. Acest lucru duce la slăbirea sistemului lor imunitar. De obicei, alimentația proastă strică în primul rând dinții. Rădăcinile dentare fac puroi, iar puroiul urcă spre cutia craniană.

Tinerii vin la medic cu boli bătrânești ale coloanei vertebrale

Doctorul mai spune că în rândul adolescenților, cu vârste între 15 și 17 ani, a apărut o modă a tentativelor teribiliste de suicid prin aruncare de la etaj, din motive minore, practic din orice. Ulterior, ei ajung sub cuțitele neurochirurgilor și ale ortopezilor, iar unii minori rămân cu sechele.

”Probabil că mediu social, de fapt ceea ce se întâmplă mai nou cu copiii, cu generația actuală, cu lipsa de comunicare, stau mai mult pe telefon, pe internet, lipsa de comunicare și de afectivitate, duc la așa ceva. Este foarte simplu să spună un coleg între două mesaje, dacă nu își convine ceva, sinucide-te! – și atunci copii chiar o fac. Este și o labilitate la vârsta aceasta, a adolescentului”, ne-a explicat medicul Dan Nica.

De asemenea, din cauza sedentarismului, a faptului că sunt retrași de părinți de la orele de educație fizică, la adolescenți, chiar și la vârsta de 14 ani, au început să apară bolile bătrâneții la coloana vertebrală, inclusiv hernia de disc.

”Această secție nouă este dotată cu tot ce este nevoie pentru a interveni chiar și în regim de urgență. Ar fi bine însă să existe un sistem de prevenție solid, mai ales că aici vorbim despre copii. Din neatenția societății, inclusiv a părinților, minorii pot rămâne marcați pentru întreaga viață!…”, ne-a mai spus neurochirurgul Dan Nica.

Pregătirea pentru intervenție