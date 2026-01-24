Conform poliției, incidentul s-a petrecut în jurul orei 2.10. „Deoarece remorca nu transporta nicio încărcătură, obstacolul era greu de observat, mai ales pe întuneric”, au declarat autoritățile.

Mai multe vehicule au fost nevoite să oprească în spatele obstacolului, iar un șofer de camion, în vârstă de 64 de ani, a evitat la limită o coliziune gravă, efectuând o frână de urgență.

După aceea, bărbatul și-a dat camionul înapoi pentru a avertiza alți șoferi despre pericol.

Poliția și procuratura din Bremen investighează cazul ca o tentativă de omor.

„Pe baza constatărilor făcute la locul faptei, se poate presupune în acest moment că a fost vorba de un act intenționat, deoarece parcarea semiremorcii pe autostradă presupune manevre și alte operațiuni. Faptul că incidentul s-a soldat cu pagube minore se datorează exclusiv norocului și reacției exemplare a bărbatului de 64 de ani”, au transmis autoritățile după o solicitare a publicației Bild.

Poliția a descris situația ca fiind extrem de periculoasă și a subliniat că faptul că nu s-au înregistrat victime este un adevărat miracol.

