El e șoferul arestat după accidentul în care trei români au murit, în Bulgaria. Are 35 de ani: „Îmi dau seama ce am făcut!”

Judecătoria Veliko Tarnovo l-a arestat definitiv pe șoferul turc acuzat de accidentul în care au murit patru oameni (trei români și un turc), care a avut loc pe drumul principal Ruse-Veliko Tarnovo.

Parchetul a insistat ca șoferul să rămână în spatele gratiilor, întrucât nu este cetățean bulgar și poate părăsi țara, iar Turcia nu este țară UE și nu există un acord de extrădare.

Șoferul este singurul învinuit în dosar și va fi răspunzător pentru cauzarea morții din neglijență a mai multor persoane, prin încălcarea regulilor de circulație.

În fața instanței, Cengiz Dzhan, în vârstă de 35 de ani, a cerut arest la domiciliu și a spus că regretă accidentul. El a spus că dacă ar fi vrut să se ascundă de autoritățile bulgare, ar fi făcut-o imediat după incident.

„Îmi dau seama ce am făcut și îmi pare rău. Sunt terminat psihic. Parcurg acest traseu de 10 ani, știu drumul aproape pe de rost. Am provocat acest accident pentru că era o mașină pe drum și oameni lângă ea. Dacă aș fi vrut să mă ascund, aș fi putut să o fac la locul accidentului, dar am rămas, am sunat la 112, am ajutat victimele.”, a spus șoferul în fața instanței.

Recomandări Incendiu lângă Moscova. Chiar agenția TASS contrazice Ministerul Situațiilor de Urgență: clădirea distrusă e a unei unități militare, nu civilă, cum s-a spus

El a mai adăugat faptul că pasagerul turc mort în accident era prieten de familie cu el și a plâns pentru pierderea suferită.

Gravul accident s-a petrecut pe 6 august, în jurul orei 2:00, în zona satului Kruseto. Brusc, un autocar Mercedes înmatriculat în România a lovit un autoturism Peugeot 206 cu numere de Olanda, care era oprit pe marginea șoselei.

Autoturismul a fost aruncat la mai bine de 30 de metri, apoi autobuzul a lovit un copac de pe marginea drumului și s-a oprit la 250 de metri după impact. Trei pasageri din autobuz au murit pe loc, iar a patra victimă a murit la spitalul din Veliko Tarnovo.

Cei doi șoferi de autobuz au fost reținuți inițial, după care unul, șoferul român, care era în autocar pasager în momentul accidentului, a fost eliberat.

Șoferul turc va face apel la decizia instanței, a anunțat avocatul său.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A lovit-o cu piciorul în spate, a lovit-o cu capul în gură. Cine e vedeta care riscă 5 ani de închisoare, toată lumea e șocată de ce i-a făcut fostei iubite

Playtech.ro ȘOC! Florin Salam, în stare GRAVĂ la spital! A fost internat de URGENȚĂ și trecut pe oxigen!

Observatornews.ro "Stăm cu sufletul cât un purice". Mărturiile românilor de pe insula Thassos. Paradisul grecesc, înghiţit de flăcări

HOROSCOP Horoscop 11 august 2022. Taurii au destule motive să revină la gânduri mai bune în legătură cu familia și să renunțe la gândurile negre

Știrileprotv.ro Păcăleală la o benzinărie din Argeș. Un șofer a „alimentat” TIR-ul cu aer

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%

PUBLICITATE Cătălin Scărlătescu, transformare uluitoare după America Express