Cu o alcoolemie de 1,22 la mie, șoferul din Brăila a provocat inițial un accident rutier soldat doar cu pagube materiale.

Poliția a intervenit la fața locului, însă suspectul a fugit cu mașina, lovind un imobil.

În final, bărbatul beat din Brăila a fost prins și dus la spital pentru prelevarea probelor biologice.

Un studiu recent publicat luna trecută arată că șoferii români nu vor pedepse mai aspre pentru a preveni accidentele rutiere, iar 20% dintre ei recunosc că au condus după ce au consumat băuturi alcoolice.

Potrivit studiului, 76% dintre cei care admit că au condus după ce au băut susțin că nu se considerau în stare de ebrietate, ci doar consumaseră o cantitate mică de alcool.

Această cifră reprezintă o creștere semnificativă față de ediția anterioară a studiului, când doar 60% invocau această explicație.

Fenomenul este, în continuare, unul extrem de răspândit în România. Datele cercetării arată că 62% dintre respondenți declară că au în cercul lor persoane care au condus după ce au consumat alcool.

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în privința ratei de mortalitate în accidente rutiere în 2024, potrivit ultimelor rapoarte ale Comisiei Europene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE