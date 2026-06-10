Program de lucru de aproape 16 ore

Șoferul fusese angajat la 1 aprilie 2025 în cadrul unei companii de transport de fructe și legume, având rute interne și internaționale (în țări precum Olanda, Belgia, Germania și Franța).

Situația critică s-a petrecut în toamna aceluiași an. Pe data de 10 septembrie 2025, în intervalul orar 7:00 – 19:00, șoferul s-a aflat la volan, efectuând programul normal de lucru.

În aceeași zi, între orele 19.00 și 23.00, bărbatul a continuat activitatea prin încărcarea mărfii pentru o deplasare în Franța.

Asta în condițiile în care compania i-a cerut să plece din nou la drum a doua zi dimineață, la ora 4:00, pentru a evita ambuteiajele din trafic.

Șoferul a refuzat ferm directiva, argumentând că perioada extrem de scurtă de repaus l-ar fi transformat într-un pericol public pe șosele.

În replică, angajatorul l-a concediat pe loc și i-a cerut să predea imediat cheile TIR-ului.

Decizia instanței: Normele de siguranță rutieră sunt obligatorii

În condițiile în care firma de transport nu s-a prezentat la proces și nu a formulat nicio apărare, magistratul a considerat declarațiile șoferului ca fiind pe deplin adevărate.

Instanța a subliniat că solicitarea de a relua conducerea la ora 04:00, după o zi de muncă încheiată la ora 23:00 (ceea ce lăsa un interval de odihnă de doar 5 ore), încalcă flagrant regulile privind perioadele minime de odihnă obligatorii pentru șoferi.

Judecătorul a concluzionat că decizia angajatorului nu a fost o instrucțiune rezonabilă și că nu a existat niciun motiv de urgență care să justifice o concediere sumară.

De asemenea, s-a stabilit că în acest caz se aplică Contractul Colectiv de Muncă pentru Transportul Profesional de Mărfuri.

Ce urmează pentru compania de transport

Instanța a dispus ca firma de transport să furnizeze șoferului, printre altele, fluturași de salariu, evidențe de pontaj și date tahograf.

Șoferul intenționează să folosească aceste acte în perioada următoare pentru a solicita reparații financiare suplimentare, care includ plata orelor suplimentare, a salariilor restante, o plată tranzitorie și o compensație echitabilă pentru demiterea abuzivă.

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