Camionagiul a condus 13 ore fără pauză

Un șofer de TIR a fost controlat de poliția spaniolă, miercuri, 4 martie 2026, iar verificările au scos la iveală zeci de încălcări ale regulilor privind timpii de conducere și de odihnă.

Agenții din Catalonia au oprit vehiculul în jurul orei 10:00, în timp ce camionagiul circula pe autostrada AP-7, în direcția Barcelonei, Spania.

În timpul verificărilor, ofițerii au descoperit că tahograful – aparatul, obligatoriu în camioane, care înregistrează viteza, activitatea șoferului și perioadele de odihnă – nu era omologat.

Analizând datele înregistrate, au constatat rapid că șoferul nu respectase pauzele impuse de legislație.

59 de încălcări ale Codului Rutier

Potrivit poliției catalane, șoferul a condus mai bine de 13 ore fără să respecte perioada legală de odihnă.

„Șoferul a condus timp de peste 13 ore fără să respecte perioada legală de repaus. Am verificat și zilele precedente și a comis aceleași abateri în mod repetat”, au transmis polițiștii pe rețeaua X.

Verificările au arătat că acesta a avut chiar și zile în care a condus aproximativ 15 ore, durate incompatibile cu legislația în vigoare. Regulile prevăd o pauză de 45 de minute la fiecare 4 ore și 30 de minute de condus și un repaus minim de 11 ore pe zi.

În total, polițiștii au constatat 59 de încălcări ale regulilor.

Amendă de 47.000 de euro și TIR confiscat

În urma neregulilor descoperite, vehiculul a fost imobilizat până când șoferul va respecta perioada obligatorie de odihnă. Autoritățile au decis, de asemenea, aplicarea unei amenzi totale de 47.011 euro.

Camionul nu va putea pleca din nou la drum până când compania de transport nu va achita sancțiunea.

În urmă cu o săptămână, un șofer român de TIR a fost oprit de poliție la un control în Kematen am Innbach, Austria, iar vrificările au scos la iveală că bărbatul în vârstă de 34 de ani ar fi modificat datele tahografului, încălcând regulile privind timpii de conducere și odihnă.

Și tot în Austria, la mijlocul lunii ianuarie, un șofer român de camion a fost oprit de poliție, după ce a încălcat de zeci de ori regulile privind timpii de conducere și de odihnă. Controlul a scos la iveală un număr uriaș de abateri, comise pe parcursul unei luni întregi de muncă.

Timpii de odihnă limitează oboseala și sporesc siguranța rutieră

Timpii de conducere și odihnă pentru șoferii de camion sunt reglementați strict la nivel UE prin Regulamentul 561/2006, aplicabil uniform în Austria și toate țările membre, cu excepții locale pentru interdicții de trafic. Aceștia limitează oboseala și sporesc siguranța rutieră, fiind monitorizați prin tahograf.

Limite Principale

Conducere Maxim 9 ore/zi (extensibil la 10 ore de 2 ori/săptămână).

Maxim 56 ore/săptămână (90 ore/2 săptămâni).

Pauze: 45 min consecutive sau 15+30 min după 4,5 ore; odihnă zilnică 11 ore neîntreruptă (9+2 ore flexibile).

