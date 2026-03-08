Un fost prezentator TV, lăsat fără produse de 50.000 de euro

Fost moderator al unor emisiuni ale postului RTL, Leonard Diepenbrock s-a orientat ulterior către mediul de afaceri. În 2013, el a fondat brandul de cosmetice vegane Jean&Len, care produce creme și săpunuri fără aditivi considerați inutili. „Sună poate sentimental, dar am vrut să creez ceva al meu care să facă lumea puțin mai bună”, a explicat antreprenorul, citat de Bild.

Pe 9 februarie, un transport de săpun urma să fie livrat din Rheinland-Pfalz către Baden-Württemberg, Germania. Compania de transport contractată a apelat însă la un subcontractor.

În momentul preluării mărfii, la volanul camionului nu se afla un șofer obișnuit, ci, potrivit anchetei, un infractor, astfel că TIR-ul nu a mai ajuns niciodată la destinație. În total, 32 de paleți de săpun lichid, în valoare de aproximativ 50.000 de euro, au dispărut.

„Am fost șocat, mai ales de cât de îndrăzneț au acționat autorii”, a declarat Diepenbrock.

Toată marfa, scoasă la vânzare pe Telegram

Antreprenorul și-a exprimat frustrarea într-o postare pe LinkedIn și, la scurt timp după publicare, un partener de afaceri l-a contactat cu o informație surprinzătoare.

Potrivit acestuia, exact acea marfă era oferită spre vânzare într-un grup de pe Telegram, iar hoții cereau 30.000 de euro pentru întreaga încărcătură.

Pentru a recupera produsele, a fost implicat un specialist care investighează furturile în timpul transporturilor, de obicei pentru companiile de asigurări. Omul a pretins că este interesat de ofertă și a reușit să obțină acces la marfă.

Vinerea trecută, a descins la un depozit din Ransbach-Baumbach, în Rheinland-Pfalz, unde fusese ascuns săpunul, operațiunea fiind confirmată de procuratura din Koblenz.

Indicii despre o rețea mai mare de furturi

Potrivit informațiilor obținute de presă, polițiștii au descoperit în depozit și alte bunuri furate, inclusiv mai multe loturi de ciocolată aparținând unui brand cunoscut, iar anchetatorii suspectează existența unei rețele extinse de hoți și intermediari care se ocupă cu valorificarea mărfurilor furate.

Chiriașul depozitului din Ransbach-Baumbach, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a fost identificat la fața locului, însă nu a oferit informații despre posibilii complici sau organizatori.

Procurorii au emis un mandat de percheziție pentru spațiile de depozitare, iar mai multe laptopuri și tablete au fost confiscate pentru analiză. „Investigațiile privind eventuali complici sau autori ai furtului ori ai deturnării mărfii sunt în desfășurare”, au transmis autoritățile.

La doar câteva zile după intervenția poliției, Leonard Diepenbrock și-a recuperat personal marfa.

„Nu mi-aș fi imaginat niciodată că postarea mea pe rețelele sociale ne va ajuta să găsim atât de repede o pistă. Este extraordinar cât de mult ne-au ajutat poliția și compania de asigurări”, a conchis antreprenorul.

Anul trecut, un transport de aparate de cafea noi, în valoare de peste 170.000 de euro, s-a transformat într-un caz de poliție cu răsturnare de situație. Un șofer român de TIR a reclamat că a fost jefuit într-o benzinărie din Slovacia, dar ancheta a scos la iveală o altă poveste.

