Un șofer de 27 de ani a fost grav rănit, în noaptea de 14 spre 15 februarie, după ce a pierdut controlul mașinii la o viteză extremă, de 290 km/h într-o localitate din Franța.



Accidentul s-a produs pe drumul care leagă localitățile Villeneuve și Bergerac, din sud-vestul Franței. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă, a lovit un stâlp și s-a oprit într-un câmp. Din fericire, niciun alt vehicul nu a fost implicat în incident. Forța impactului a fost atât de puternică, încât motorul autoturismului a fost proiectat la câțiva metri distanță, relatează publicația franceză La Depeche.



Rănit grav la braț, tânărul a fost transportat la un centru medical, iar ulterior, după investigații suplimentare, a fost transferat cu elicopterul la spitalul CHU Pellegrin din Bordeaux.



Potrivit anchetatorilor, vitezometrul mașinii indica 290 km/h, pe un tronson de drum unde limita este de 80 km/h. Polițiștii au efectuat teste de alcoolemie și de consum de stupefiante, ale căror rezultate sunt încă așteptate.

Autoritățile au deschis o anchetă, care este încă în derulare.