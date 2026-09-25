Un șofer de 66 de ani din Hradec Králové, nordul Cehiei, a condus o Skoda fără o roată, fiind oprit cu greu de poliție, transmite Blesk. Bărbatul avea o alcoolemie de 3,78‰ și a fost transportat la spital cu dureri de spate.

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Un incident șocant a avut loc în regiunea Hradec Králové, Republica Cehă, unde un bărbat în vârstă de 66 de ani a condus o mașină fără o roată pe una dintre punțile din față.

Potrivit relatărilor martorilor, șoferul unui autoturism Skoda Fabia a fost observat conducând periculos între localitățile Černožice și Smiřice, șerpuind pe șosea, intrând de mai multe ori pe sensul opus și ignorând complet faptul că pierduse o anvelopă.

Conducătorul auto nu a părut conștient de starea vehiculului său. Un alt șofer, martor la incident, a decis să urmărească mașina și să-l avertizeze despre problema vehiculului său.

Însă, spre surprinderea sa, bărbatul de la volan a spus că nu a observat nimic în neregulă și a continuat să conducă până în Smiřice, unde a oprit în cele din urmă.

„Șoferul de 66 de ani a fost supus unui test de alcoolemie, în urma căruia a rezultat că avea o concentrație de 3,72 și, ulterior, 3,78 la mie de alcool în aerul expirat”, a precizat purtătoarea de cuvânt a poliției, Martina Jandová.

Coma alcoolică apare, de regulă, la valori ale alcoolemiei de peste 3–4 g‰ (grame la mie sau 0,30% - 0,40% concentrație de alcool în sânge). Peste 3 g‰ apare riscul major de pierdere a cunoștinței și intoxicație severă, între 3–4 g‰ este pragul frecvent la care se instalează coma alcoolică, iar la peste 4–5 g‰, nivelul este considerat potențial letal și poate provoca stop respirator sau cardiorespirator.

Bărbatul, „care avea dificultăți evidente în a se deplasa și a comunica”, a reușit să le spună, totuși, totuși, agenților că și-a dat seama că „mașina trage spre mijlocul drumului”, dar nu a acordat prea multă atenție acestui fapt.

În urma incidentului, șoferul a acuzat dureri de spate și a fost transportat de urgență la spital pentru investigații medicale.