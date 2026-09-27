Șofer, prins de noul radar TruCAM II gonind cu 185 km/h spre Ploiești, pe DN1. Ce amendă a primit

Un șofer a fost prins de noul radar TruCAM II gonind cu 185 km/h spre Ploiești. Conducătorul auto se deplasa pe DN1 cu cea mai mare viteză înregistrată de polițiștii rutieri din Prahova în acest an, potrivit datelor furnizate de IPJ Prahova pentru portalul de știri locale Observatorulph.ro.

Șoferul gonea cu 185 km/h într-o zonă cu limita maximă de 100 km/h

Incidentul a avut loc pe 25 august 2026, pe sensul Brașov – Ploiești, în zona kilometrului 97+200 metri, unde viteza maximă admisă este de 100 km/h.

Șoferul gonea cu 185 km/h în momentul în care a fost surprins de noul radar TruCAM II pe DN1. Practic, conducătorul auto avea 85 km/h peste limita legală. Polițiștii l-au sancționat cu 9 puncte amendă, echivalente cu 1.946,25 lei, și i-au suspendat dreptul de a conduce pentru 120 de zile. Potrivit autorităților, șoferului i s-a eliberat o dovadă înlocuitoare a permisului, fără drept de a conduce.

Doi șoferi au fost prinși cu viteze de peste 175 km/h pe același drum

În topul celor mai mari viteze înregistrate pe DN1 în 2026 urmează două cazuri similare, ambele surprinse la kilometrul 74, în zona localității Băicoi. Primul incident a avut loc pe 28 mai, când un alt șofer a fost surprins rulând cu 181 km/h, depășind cu 81 km/h limita de viteză permisă de 100 km/h. Șoferul a fost amendat cu 1.822,50 lei și a rămas fără permis pentru 120 de zile.

Cel de-al doilea caz s-a petrecut pe 17 iunie, când un autoturism a fost înregistrat la aceeași locație cu 175 km/h, cu 75 km/h peste limita legală. Și acest șofer a primit o amendă de 1.822,50 lei și a fost sancționat cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Care au fost cele mai mari viteze surprinse pe DN1 în 2026

Conform informațiilor obținute de portalul de știri locale citat de la IPJ Prahova, iată topul celor mai mari viteze înregistrate pe DN1 în județ, între 1 ianuarie și 14 septembrie 2026:

1. 185 km/h – 25 august, DN1, km 97+200, sensul Brașov – Ploiești (limită: 100 km/h);

2. 181 km/h – 28 mai, DN1, km 74, zona Băicoi (limită: 100 km/h);

3. 175 km/h – 17 iunie, DN1, km 74, zona Băicoi (limită: 100 km/h).

Toți cei trei șoferi au rămas fără permis

În toate cele trei cazuri, șoferilor li s-a suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile.

IPJ Prahova a subliniat că polițiștii rutieri desfășoară permanent acțiuni pentru prevenirea și combaterea vitezei excesive, considerată unul dintre principalii factori de risc pentru siguranța rutieră.

Ce este radarul TruCAM II și cum funcționează tehnologia laser

TruCAM II este un dispozitiv portabil de măsurare a vitezei, proiectat sub forma unui pistol dotat cu ecran tactil, senzor laser și cameră video de înaltă rezoluție. Spre deosebire de radarele clasice montate pe autospeciale, care emit unde electromagnetice continue, radarul TruCAM II folosește impulsuri de lumină infraroșie invizibile pentru ochiul uman.

Mecanismul de funcționare se bazează pe emiterea unor fascicule laser ultrascurte către autovehiculul țintă. Dispozitivul calculează timpul în care fasciculul de lumină ajunge la mașină și se întoarce la senzor. La finalul anului trecut, un videoclip postat pe YouTube despre cum funcționează noile radare e-Sigur a devenit viral. În imagini, Tavi Perțea explica de ce șoferii români pot primi mai multe amenzi.

Prin măsurarea acestei distanțe de mai multe ori pe secundă, microprocesorul intern determină viteza exactă de deplasare a vehiculului. În același timp, camera foto integrată captează imagini de înaltă rezoluție și înregistrează secvența video, înregistrând clar numărul de înmatriculare și chipul șoferului.

De la ce distanță te înregistrează radarul TruCAM II

Performanțele optice ale dispozitivului TruCAM II permit identificarea mașinilor și măsurarea vitezei de la distanțe considerabile. În condiții optime de vizibilitate și pe un drum drept, radarul pistol poate măsura viteza unui autovehicul de la o distanță de până la 1.200 de metri.

Cu toate acestea, claritatea imaginii necesare pentru identificarea fără echivoc a numărului de înmatriculare și a conducătorului auto este obținută cel mai adesea de la o distanță cuprinsă între 100 și 700 de metri, în funcție de condițiile meteorologice și de luminozitate. Aparatul poate funcționa atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, mulțumită iluminatorului cu infraroșu integrat.

De ce nu funcționează detectoarele de radar clasice împotriva TruCAM II

Una dintre cele mai mari probleme pentru șoferii obișnuiți să folosească detectoare de radar clasice este că acestea devin inutile în fața tehnologiei laser. Detectoarele tradiționale sunt concepute să recepționeze undele radio emise continuu în benzile K sau Ka.