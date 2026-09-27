Sorin Grindeanu, despre zvonurile de înlăturare a lui Bolojan: „Teme din categoria Pământul e plat”. PSD respinge Cabinetul Mureșan

Sorin Grindeanu respinge acuzațiile privind o presupusă conspirație cu SUA pentru demiterea guvernului Bolojan, spunând că acestea sunt „pure fabulații” și „teme din categoria Pământul este plat”. PSD nu va susține Guvernul Siegfried Mureșan.

Grindeanu a vorbit despre zvonurile legate de înlăturarea Guvernului Bolojan

Sorin Grindeanu a calificat aceste speculații drept o „tentativă de manipulare” și a reiterat refuzul PSD de a susține învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Liderul social-democrat a respins categoric acuzațiile, catalogându-le drept „fabulații”.

„Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l înlătura pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu Pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs”, a scris Grindeanu în postarea pe care a publicat-o duminică pe Facebook.

Liderul PSD a lansat acuzații grave la adresa adversarilor politici

În postarea din mediul online, liderul social-democrat a lansat critici dure la adresa adversarilor politici, pe care i-a numit „adevărații trădători de țară”.

Sorin Grindeanu spune că aceștia sunt cei care „au împrumutat cu dobândă – pe 40 de ani – miliarde prin programul SAFE, totul pentru a da contracte de 8 miliarde de euro unei singure companii străine, în defavoarea industriei naționale”. Liderul PSD a lansat și atacuri la adresa adversarilor politici, despre care susține că sunt cei care „au cerut suspendarea fondurilor europene pentru România” și „au pus în PNRR închiderea capacităților energetice ale României, când toată Europa a revenit la cărbune”.

Șeful PSD a mai acuzat că „unii politicieni au militat constant pentru blocarea finalizării hidrocentralelor care ar fi produs energie mai ieftină și regenerabilă pentru români” și că „au votat la Bruxelles împotriva fermierilor români”.

Ce spune liderul PSD despre parteneriatul României cu SUA

În aceeași postare, Sorin Grindeanu a reafirmat angajamentul PSD față de parteneriatul strategic cu SUA și apartenența României la Uniunea Europeană: „Aceste două planuri nu trebuie separate niciodată”.

El a criticat însă guvernul demis condus de Ilie Bolojan pentru că ar fi „subminat constant relația cu SUA”, oferind ca exemplu „bâlbâiala ridicolă cu reactoarele de la Doicești”.

PSD nu va susține Guvernul Mureșan

În ceea ce privește viitorul Guvernului Siegfried Mureșan, Grindeanu a mai transmis: „Cam atât despre trădare națională. În rest, rămâne cum am stabilit: PSD nu votează Guvernul Siegfried Vasile Mureșan! PSD votează un guvern pro-român!”.

Reamintim că social-democrații au decis în PBN că nu vor vota Guvernul Mureșan în Parlament. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan și programul de guvernare au fost depuse în Parlament sâmbătă, 26 septembrie. Luni și marți urmează ca miniștrii desemnați să fie audiați în Parlament, iar votul din Plen este programat pentru miercuri.

USR a cerut explicații după articolul privind posibila implicare a SUA în demiterea Guvernului Bolojan

După apariția articolului din Wall Street Journal, liderul USR, Dominic Fritz, a cerut explicații publice din partea lui Grindeanu și a liderului AUR, George Simion, a informat News.ro.

„E adevărat că au primit ordin să dea jos guvernul? Dacă da, ce au primit în schimb? Ciudat cum fix cei care țipă toată ziua de «trădare» și «străini» sunt prinși cu astfel de mișmașuri”, a declarat Dominic Fritz.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că a depus plângeri penale împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și fostului ministru al Energiei, Bogdan Ivan, acuzându-i de trădare.