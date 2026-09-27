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Peste trei zile, Dominic Fritz nu va mai fi primarul municipiului Timişoara: „Forţa nu arată aşa. Aşa arată frica”

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
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Dominic Fritz îmbrăcat într-un sacou negru și o cămașă albă, vorbind în fața unui pupitru cu sigla USR pe care se află mai multe microfoane, cu mâinile larg deschise
Dominic Fritz este președintele USR din iunie 2025. Foto: Hepta
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Peste trei zile, Dominic Fritz nu va mai fi primarul municipiului Timișoara. Liderul USR își pierde mandatul ca urmare a aplicării noii Legi a integrității, după cum a declarat și ministrul interimar al Mediului. Diana Buzoianu a fost prezentă la un eveniment organizat de primarul orașului de pe Bega.

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Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei

Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, își va pierde mandatul peste trei zile, ca urmare a aplicării Legii integrității nr. 180/2026.

Anunțul a fost făcut duminică, 2 iunie, de Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, în cadrul evenimentului public „Timișoara. Revoluția continuă”.

„Peste trei zile, Dominic nu mai e primar. Cei care și-au imaginat că asta înseamnă un câștig au o veste. Și vreau să le mulțumesc foarte mult pentru că au reușit poate ce nu a reușit USR să facă în zece ani de zile, să arate cu o singură mișcare disperată cât de frică le este de USR”, a transmis ministrul interimar al Mediului, potrivit News.ro.

Ce prevede noua Lege a integrității

Potrivit noii Legi a integrității, persoanelor față de care s-a constatat definitiv, până la data intrării în vigoare a legii, starea de incompatibilitate, conflictul de interese sau existența unei averi nejustificate și pentru care nu s-a împlinit termenul de trei ani aferent interdicției, le încetează de drept funcția, demnitatea publică sau mandatul, la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. În cazul lui Dominic Fritz, acest termen expiră peste trei zile.

Ministrul interimar al Mediului îi ia apărarea lui Dominic Fritz

Diana Buzoianu a criticat modul în care s-a ajuns la încetarea mandatului lui Fritz. Ministrul interimar al Mediului susține că „cei care au făcut acest lucru au arătat cu o singură mișcare disperată cât de frică le este de USR”.

Ea a subliniat că pentru această decizie a fost nevoie de „un parlament, un guvern demis pe drum, o Curte Constituțională, o lege cu numele unui om pe ea, o mașinărie care a lucrat luni de zile ca să scoată un primar din primărie”.

„Uitați-vă cât de mult le-a trebuit. Un parlament, un guvern demis pe drum, o Curte Constituțională, o lege cu numele unui om pe ea, o mașinărie care a lucrat luni de zile ca să scoată un primar din primărie. Forța nu arată așa. Așa arată frica”, a mai spus ea.

Diana Buzoianu a mai declarat că Dominic Fritz a demonstrat că „se poate conduce un oraș fără să furi” și că „se pot da afară șefii care nu fac nimic”. Ea a sugerat că modelul de la Timișoara ar putea fi replicat la nivel național, ceea ce ar fi motivat, în opinia sa, necesitatea încetării mandatului lui Fritz.

„Dacă la Timișoara se poate, realizarea care îi bântuie peste tot este că se poate în toată țara. De asta trebuia neapărat Dominic să plece”, a mai precizat Diana Buzoianu.

Amendamentul care a dus la această situație a fost susținut de Partidul Social Democrat (PSD) și contestat puternic de Uniunea Salvați România (USR).

Evenimentul public „Timișoara. Revoluția continuă” a fost organizat de Dominic Fritz și echipa sa pentru a marca șase ani de la alegerile locale din 2020, când Fritz a fost ales primar al municipiului Timișoara.

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Tags: Stiri Județul Timiș Stiri Timisoara Diana Buzoianu
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