Simona Halep a împlinit 35 de ani. Cum și-a început cariera prima româncă lider al clasamentului WTA

Simona Halep, cea mai titrată jucătoare de tenis din istoria României, prima româncă ce a devenit lider al clasamentului WTA (Women's Tennis Association), a împlinit duminică, 27 septembrie 2026, 35 de ani, relatează Agerpres. În ierarhia tenisului mondial feminin a ocupat prima poziție, timp de 64 de săptămâni în total, între 2017 și 2019. De asemenea, a încheiat două sezoane pe locul I, în 2017 și 2018.

Simona Halep a început să joace tenis la 4 ani și jumătate

Aceasta s-a născut pe data de 27 septembrie 1991, la Constanța. A absolvit studiile de licență și master ale Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ovidius. La vârsta de 4 ani și jumătate a început să joace tenis. În anul 2006, aceasta a debutat în circuitul ITF (International Tennis Federation) în România.

De asemenea, în competițiile internaționale de junioare a debutat în 2008, atunci când a obținut prima victorie semnificativă, cu o semifinală la juniori la Australian Open, urmată de câștigarea a două turnee de junioare: ITF de 10.000 de la București și turneul Trofeo Bonfiglio.

Site-ul https://simonahalep.com/ notează faptul că, înainte de majorat, cu patru luni, Simona urca pe cea mai înaltă treaptă a clasamentului mondial rezervat sportivilor până în 18 ani la Roland Garros-ul dedicat juniorilor.

A reușit să acceadă în 2010 în Top 100 WTA, iar în anul 2011 a urcat în Top 50 WTA. Primul sezon pe care l-a încheiat ocupând o poziție în Top 50 WTA, respectiv locul 47, a fost 2012.

Cariera acesteia a cunoscut o ascensiune mare începând cu 2013

Mai precis, a câștigat 6 titluri într-un singur an calendaristic și a încheiat sezonul pe poziția 11 în clasamentul WTA, fiind aleasă, în noiembrie 2013, jucătoarea de tenis cu cel mai mare progres din acel an, în circuitul profesionist WTA (Most Improved Player Of The Year).

Simona a ajuns în sferturile de finală la Australian Open, în debutul sezonului 2014, prima sa astfel de performanță la un turneu de Grand Slam, ceea ce a urcat-o pe poziția a 10-a în clasamentul WTA, devenind cea de-a treia româncă din istorie care intra în Top Ten mondial, după Irina Spîrlea și Virginia Ruzici.

De asemenea, a urcat pe locul 5 în clasamentul WTA în martie, devenind jucătoarea română cu cea mai bună clasare din toate timpurile în ierarhia feminină a tenisului mondial. Prin calificarea în prima finală a unui turneu de Mare Șlem, la Roland Garros, a reușit o nouă performanță, pe care însă a pierdut-o pe 7 iunie 2014, în fața Mariei Șarapova. A devenit, astfel, a treia jucătoare română de tenis calificată în finala turneului de la Roland Garros, după Florența Mihai și Virgina Ruzici.

Simonei Halep i-a asigurat locul 3 WTA calificarea în finala turneului de Grand Slam de la Paris. Totodată, a câștigat la BRD Bucharest Open, primul turneu WTA din România, în același an. A mai urcat o poziție în clasamentul WTA, în august, astfel că a ajuns pe locul 2.

În 2014 a participat la Turneul Campioanelor de la Singapore

Simona Halep a participat la Turneul Campioanelor de la Singapore în octombrie 2014. Pentru prima dată în carieră, a învins-o pe Serena Williams, jucătoarea numărul 1 mondial, la partida disputată în grupă. Site-ul Turneului Campioanelor relata că a devenit prima jucătoare română de tenis din istoria WTA care a reușit să dispună de ocupanta primei poziții în clasamentul WTA.

Halep a ajuns până în finală, pe care a pierdut-o în fața Serenei Williams. În 2014, s-a situat pe locul al III-lea în clasamentul celor mai buni sportivi din Balcani, realizat de agenția bulgară BTA, fiind devansată de Novak Djokovic (Serbia), pe locul I, și de Marin Cilic (Croația), pe locul al II-lea.

A primit premiul Diamond Aces (Ași de Diamant), la Singapore, în octombrie 2016, în cadrul Galei Premiilor circuitului profesionist feminin WTA, acesta fiind acordat jucătoarei cu merite deosebite în promovarea tenisului pe teren și în afara lui. Totodată, în același an, în decembrie, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a anului 2016 în cadrul Galei Tenisului Românesc. A încheiat sezonul pe locul 4 în clasamentul WTA.

Halep a urcat pe locul 1 în clasamentul WTA, de la 9 octombrie 2017, după ce, pe 7 octombrie 2017, s-a calificat în finala turneului WTA de la Beijing, devenind astfel prima româncă clasată pe prima poziție în ierarhia tenisului mondial feminin.

O altă mare performanță a avut loc în iunie 2018

O altă mare performanță a avut loc în iunie 2018, după ce a câștigat primul său titlu de Mare Șlem, prin victoria din finala de la Roland Garros. A încheiat sezonul tot pe prima poziție în clasamentul WTA. Potrivit site-ului Asociației Jucătoarelor Profesioniste, a încheiat sezonul tot pe prima poziție în clasamentul WTA, iar în octombrie a fost desemnată cea mai bună jucătoare a anului în circuitul profesionist feminin de tenis (WTA).

Pentru Halep, cel de-al doilea titlu de Mare Șlem din carieră a fost adus în 2019, prin câștigarea Turneului de la Wimbledon. Sezonul l-a încheiat pe poziția 4 în clasamentul WTA, iar anul următor - pe locul 2.

În 2021 a suferit o accidentare la gamba stângă

Aceasta a suferit în 2021 o accidentare la gamba stângă, la un turneu în Roma. Acest lucru a împiedicat-o să își apere titlul la Wimbledon și să participe la turneul de la Roland Garros și la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

În august a revenit pe teren la Montreal, dar a fost eliminată în turul secund al turneului. Ulterior a participat la turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dar s-a retras înaintea meciului din runda a doua, din cauza unei mici rupturi musculare la aductorii piciorului drept.

Agenția Pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a anunțat în octombrie 2022 faptul că Halep a fost suspendată provizoriu, conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP), fiind testată pozitiv la un control antidoping, la substanța roxadustat.

ITA a anunțat în septembrie 2023 faptul că a fost suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, precizând că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Aceasta a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS-CAS) de la Lausanne, care i-a redus la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de ITIA.

Halep a revenit în circuitul profesionist în martie 2024

Halep a revenit în circuitul profesionist în martie 2024, după ce a primit un wild card din partea organizatorilor pentru a putea juca la Miami Open, având în vedere că a pornit de la zero în clasamentul WTA.