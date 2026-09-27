Siegfried Mureşan explică de ce Cătălin Predoiu nu face parte din viitorul Guvern şi spune cum a fost aleasă Andreei Chiş pentru portofoliul de la Justiţie.

De ce Cătălin Predoiu nu face parte din Guvernul Mureșan

Premierul desemnat al României, Siegfried Mureşan, a oferit detalii într-un interviu pentru Cotidianul privind componenţa viitorului Guvern, explicând motivele pentru care Cătălin Predoiu nu va face parte din echipa sa şi criteriile care au stat la baza alegerii Andreei Chiş pentru portofoliul Justiţiei.

Siegfried Mureşan a declarat că Cătălin Predoiu, actual ministru în Cabinetul Bolojan, nu va continua nici la Ministerul Afacerilor Interne, nici la Justiţie în viitorul Guvern. Premierul desemnat a precizat că Predoiu „nu şi-a exprimat disponibilitatea de a continua în acest guvern”.

Liberalul Cătălin Predoiu a anunțat că va vota, în calitate de senator, Guvernul lui Siegfried Mureșan. Ministrul interimar de Interne și „puciștii” din tabăra anti-Bolojan din PNL, Rareș Bogdan, Adrian Veștea și Alina Gorghiu, au anunțat că susțin Guvernul Mureșan.

Siegfried Mureșan explică de ce Andrea Chiş a fost aleasă pentru Justiție

Pentru portofoliul Justiţiei, Mureşan a propus-o pe Andrea Chiş, fostă judecătoare, subliniind că aceasta este o alegere personală, bazată pe activitatea şi poziţiile publice ale acesteia.

Siegfried Mureşan a motivat alegerea Andreei Chiş prin faptul că i-a urmărit activitatea şi intervenţiile publice: „Îi cunosc activitatea, am văzut cu toţii şi documentarele din justiţie în care domnia sa a vorbit cu convingere, cu argumente foarte bune şi cu curaj privind situaţia din Justiţie. Cred că cunoaşte extrem de bine situaţia, cred că poate relua dialogul cu magistraţii şi cred că poate duce la o îmbunătăţire a cadrului legal astfel încât statul de drept să funcţioneze mai bine în România, astfel încât justiţia să fie înfăptuită mai rapid şi corect şi astfel încât încrederea în actul judecătoresc să fie sporită. Domnia sa este propunerea mea şi îmi asum această responsabilitate”.

Coaliția de guvernare a acceptat propunerea pentru Justiţie

Premierul desemnat a menţionat că liderii celor trei partide din coaliţia guvernamentală au acceptat propunerea sa pentru Ministerul Justiţiei, apreciind sprijinul acordat pentru această alegere.

De asemenea, Mureşan a subliniat că Andrea Chiş este o persoană independentă politic şi va rămâne astfel pe durata mandatului: „Fiindcă vreau un ministru al Justiţiei independent pentru o justiţie independentă”.