Un nou decret școlar din Italia introduce măsuri privind integrarea elevilor străini și prevede amenzi de până la 1.000 de euro în anumite situații în care părinții nu participă la programele de sprijin lingvistic. Măsura vizează cazurile în care barierele de limbă afectează integrarea și parcursul școlar al copiilor, potrivit FanPage.

Ce prevede decretul școlar din Italia

Guvernul din Italia a aprobat un proiect care include obligația părinților copiilor străini de a învăța limba italiană.

Noul pachet de măsuri privind școlile din Italia include prevederi referitoare la integrarea elevilor străini care întâmpină dificultăți de limbă. În anumite situații, școala poate sesiza serviciile sociale atunci când barierele lingvistice persistente ale părinților afectează parcursul educațional al copilului.

Măsura devine aplicabilă atunci când dificultățile de comunicare lingvistică ale părinților de origine străină îngreunează relația cu instituția de învățământ, având un impact nefavorabil asupra dezvoltării și educației elevilor.

Părinții pot fi incluși într-un plan personalizat de sprijin, care prevede participarea la cursuri gratuite de limba italiană și alfabetizare organizate de Centrele Provinciale pentru Educația Adulților (CPIA).

Scopul este atingerea cel puțin a nivelului A2 de limba italiană. Pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în plan, proiectul indică amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de euro.

Astfel, și românii care trăiesc în Peninsulă sunt afectați de noile reguli.

Noile măsuri prevăd și o limită privind numărul elevilor străini care au dificultăți cu limba italiană: aceștia nu vor putea reprezenta mai mult de 30% dintre elevii unei clase.

Amendă și pentru vălul integral în școli

Decretul introduce și reguli privind acoperirea feței în timpul activităților școlare. Cu excepția unor motive specifice de sănătate sau siguranță, este interzisă participarea cu fața acoperită atunci când identificarea persoanei este împiedicată.

Astfel, sunt interzise complet vălurile care acoperă complet fața, cum sunt burqa sau niqab. Regula se aplică atât activităților școlare și extrașcolare, cât și întâlnirilor dintre școală și familie.

„Este interzisă participarea la activități curriculare și extracurriculare în școli și la cele planificate în cadrul relațiilor școală-familie cu fața acoperită sau în orice alt mod care împiedică recunoașterea facială.”

Și în acest caz este prevăzută o amendă de 200 până la 1.000 de euro, iar dacă încălcarea este comisă de un minor, sancțiunea îi revine părintelui.

Aproape două milioane de români locuiesc în Italia

România este țara cu cei mai mulți cetățeni rezidenți în Italia dintre comunitățile străine. Istat arată că românii reprezentau 20,4% din populația străină rezidentă la 1 ianuarie 2024.

La acea dată, în Italia erau înregistrați 1,73 de milioane de cetățeni români, arată raportul CNEL privind imigrația din 2025, intitulat „Cetățeni străini în Italia”.