Sir Salman Rushdie, autorul celebru al romanului „Versetele Satanice”, a declarat într-un interviu pentru The Independent că așteaptă cu nerăbdare ziua în care moștenirea lui Donald Trump, inclusiv noua sală de bal a Casei Albe și așa-numitul „Arc de Trump», va fi distrusă. Scriitorul britanico-american, care locuiește în SUA din 2000, a criticat comportamentul „îngrozitor” al fostului președinte american și a susținut că adorația din jurul acestuia începe să se destrame.

Impactul negativ al epocii Trump

Rushdie, care promovează în prezent documentarul său „Knife”, regizat de Alex Gibney și bazat pe cartea sa cu același nume, a vorbit despre impactul negativ al epocii Trump asupra valorilor americane.

„Avem un mincinos genial la Casa Albă. Este singurul lucru pe care îl face bine. Epoca Trump, inclusiv președinția lui Biden, a fost un moment întunecat pentru America, în care s-au întâmplat lucruri pe care nu mi le-aș fi imaginat vreodată posibile”, a spus el, într-un interviu pentru The Independent.

Rushdie a subliniat atacurile asupra Primului Amendament, libertății de exprimare și jurnalismului, adăugând că „puterea enormă a președinției este folosită de un om care nu poate suporta glumele despre el însuși”.

Demolarea simbolurilor erei Trump

În ceea ce privește viitorul, autorul „Copiii din miez de noapte” consideră că, în cazul în care Trump va pierde influența politică, simbolurile epocii sale vor fi, de asemenea, eliminate. „Când sala de bal va fi distrusă... acest arc triumfal ridicol... când va fi demolat, cred că va fi un moment de celebrare a sfârșitului Trump, ceea ce va fi foarte plăcut de văzut”, a declarat Rushdie pentru The Independent.

Machetă a Arcului de Triumf propus de președintele Donald Trump

Sala de bal de 400 de milioane de dolari, construită pe locul aripii estice a Casei Albe, și controversatul „Arc de Trump”, o structură de 250 de metri decorată cu o Lady Liberty aurită și doi vulturi aurii, au atras critici dure din partea publicului și a organizațiilor de patrimoniu.

Deși Trustul Național pentru Conservarea Istorică din SUA a încercat să blocheze proiectul, Curtea Supremă a respins cererea în iunie 2026, cu un vot de 5-4 în favoarea lui Trump.

Atacul asupra lui Rushdie și documentarul „Knife”

Interviul cu The Independent marchează lansarea documentarului „Knife”, care explorează atacul violent suferit de Rushdie în august 2022, în New York, când a fost înjunghiat și a rămas orb de un ochi.

Agresorul său, Hadi Matar, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare și a mărturisit că a fost inspirat de fatwa emisă de Ayatollahul Khomeini împotriva scriitorului în anii '80. Documentarul a fost descris de critici drept „profund tulburător, inspirant și emoționant”.

Rushdie, care a trăit timp de un deceniu ascuns în Marea Britanie din cauza amenințărilor cu moartea, a vorbit deschis despre dificultățile vieții sale ca scriitor persecutat.

El și-a exprimat recunoștința față de protecția acordată de poliția britanică, deși a menționat că unii dintre ofițerii superiori erau reticenți în a-i oferi sprijin, din motive ce țineau de rasism sau de opoziția sa față de politica guvernului Thatcher.

Ce crede imigrantul Rushdie despre imigranți

Autorul, care s-a născut în India într-o familie de musulmani nepracticanți și a venit în Marea Britanie la vârsta de 13 ani, a vorbit despre provocările actuale ale imigranților în Regatul Unit.

„Este mai greu să fii imigrant astăzi. Există o întreagă retorică politică împotriva imigranților, ca și cum aceștia ar fi problema. Dar, de fapt, țara nu și-ar putea conduce spitalele sau recolta fructele fără ei”, a spus el.

Rushdie a condamnat deportările în masă promovate de Trump și de figuri precum Nigel Farage, adăugând că „lumea este acum internațională”.

Acesta a subliniat contribuțiile semnificative ale comunității indiene în Marea Britanie, subliniind că „se mănâncă mai mult pui tikka masala decât friptură de vită cu budincă Yorkshire”.

O poveste de dragoste „ca în filme”

În plan personal, Sir Salman a povestit despre întâlnirea haioasă cu cea de-a cincea soție, poeta și fotografa americană Rachel Eliza Griffiths, cu 30 de ani mai tânără decât el.

Cei doi s-au cunoscut în SUA, la un festival literar, unde o întâmplare amuzantă i-a adus împreună. „M-am izbit de o ușă de sticlă, iar ea a venit să vadă dacă sunt bine. M-a dus acasă cu un taxi, iar apoi a urcat și ea. A fost o întâlnire ca în filme.”

Rushdie, acum în vârstă de 79 de ani, a spus că această relație a adus multă fericire în viața sa în ultimii zece ani.

„Să găsești acest nivel de iubire relativ târziu în viață este o mare șansă. Dragostea vine atunci când nu o cauți. Te lovește pe neașteptate, sau, în cazul meu, în nas!” a glumit autorul.

O carieră plină de povești surprinzătoare

Pe lângă cariera sa literară impresionantă, Rushdie a dezvăluit că nu a reușit niciodată să termine de citit romanul „Middlemarch” al lui George Eliot: „Am încercat de mai multe ori, dar mă plictisesc pe la jumătate”.