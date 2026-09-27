Armata rusă extinde semnificativ un complex de buncăre secrete în Munții Ural. Documente obținute de publicația daneză de investigații Danwatch confirmă modernizarea centrului de comandă „Perimeter”, cunoscut în Occident sub numele de „Mâna Moartă”. Proiectul are scopul de a coordona un răspuns nuclear automatizat în cazul unui atac surpriză.

Cum este pregătit complexul secret Obiect 1335 din muntele Kozvinski pentru un răspuns nuclear automatizat

Adânc în inima muntelui Kozvinski, „Obiect 1335” servește drept locație de rezervă pentru forțele strategice de rachete ale Rusiei. Sistemul „Mâna Moartă”, dezvoltat încă din perioada Războiului Rece, este acum reactivat și modernizat pentru a garanta transmiterea ordinelor către arsenalul nuclear, chiar și în situațiile în care conducerea politică ar deveni inoperabilă.

Potrivit Danwatch, modernizarea a început în 2018, iar până acum au fost realizate mii de comenzi pentru echipamente speciale, materiale de construcție și infrastructură tehnologică.

Datele obținute din peste două milioane de documente arată că au fost livrate peste 56.000 de tone de ciment și aproximativ 600 de kilometri de cabluri electrice pentru acest proiect masiv. În plus, imaginile satelitare arată lucrări extinse de terasament și construcția a șase noi intrări în masivul muntos secret.

Bunkerul 42, situat la o adâncime de peste 60 de metri chiar în centrul Moscovei, fost centru strategic de comandă și comunicații militare transformat în muzeu al Războiului Rece

Experții internaționali în securitate avertizează că Vladimir Putin se pregătește pentru atacuri de tip decapitare

Modernizarea acestui sistem de retaliere nucleară a provocat îngrijorare în rândul experților internaționali. Andy Weber, fost secretar adjunct al Apărării în SUA, a declarat pentru publicația germană Focus.de că nu are niciun motiv să creadă contrariul și subliniază că liderul de la Kremlin este foarte paranoic în privința atacurilor de tip decapitare care ar viza conducerea statului.

Liderul rus Vladimir Putin, 73 de ani, a implementat măsuri complexe de securitate pentru a-și ascunde locația și mișcările, cum ar fi birouri identice în reședințe multiple, un tren blindat special și stații feroviare secrete, conform investigațiilor New York Times.

La rândul său, Jeffrey Lewis, expert în armament, a subliniat că „cea mai simplă explicație este că rușii pun probabil din nou în funcțiune sistemul Mâna Moartă”.

Vladimir Putin in costum negru aratând amenintator cu degetul

Kremlinul refuză să ofere explicații oficiale deși veteranii ruși confirmă reactivarea sistemului

În ciuda dovezilor adunate, inclusiv mărturii ale veteranilor militari ruși care confirmă reactivarea sistemului în 2023, autoritățile de la Kremlin refuză să comenteze acest subiect. Potrivit jurnaliștilor de la Focus.de, Administrația Prezidențială a Rusiei nu a oferit niciun răspuns la întrebările oficiale adresate pe această temă.

Vladimir Putin a aprobat doctrina nucleară actualizată

Președintele rus Vladimir Putin a semnat la finalul lui 2025 decretul privind aprobarea noii politici de stat a Federației Ruse în domeniul descurajării nucleare. Conform doctrinei actualizate, deși armele nucleare rămân formal o ultimă soluție pentru protejarea suveranității, Kremlinul a extins semnificativ situațiile în care le poate folosi.

O schimbare majoră prevede că o agresiune din partea unui stat non-nuclear, dar care beneficiază de sprijinul sau participarea unei puteri nucleare, va fi considerată un atac comun asupra Rusiei.

Mai mult, armata rusă ar putea justifica un răspuns nuclear chiar și în cazul unui atac convențional masiv care implică rachete de croazieră, drone sau avioane militare, precum și în eventualitatea unei amenințări critice la adresa Belarusului.