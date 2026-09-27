Perioada 28 septembrie – 8 octombrie 2026 aduce reevaluări importante în dragoste și bani. Venus intră în retrogradare în Scorpion, iar Mercur în același semn readuce în discuție situații, sentimente și decizii care nu au fost clarificate complet.

Videoclip generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Berbec: Relațiile cer răbdare, iar o situație financiară sau sentimentală din trecut poate reveni în atenția ta.

Taur: Viața de cuplu intră într-o perioadă de reevaluare și pot reapărea discuții sau persoane din trecut.

Gemeni: Munca și rutina zilnică necesită reorganizare, iar unele responsabilități nu mai pot fi amânate.

Rac: Dragostea devine intensă, iar o poveste sentimentală poate avea nevoie de clarificări înainte de a merge mai departe.

Leu: Marte în semnul tău îți aduce energie și curaj, dar evită conflictele provocate de impulsivitate.

Fecioară: Comunicarea devine esențială, iar o conversație importantă poate scoate la suprafață informații neașteptate.

Balanță: Banii și siguranța materială intră în prim-plan, fiind nevoie să reevaluezi anumite cheltuieli sau investiții.

Scorpion: Venus retrograd în semnul tău te determină să reconsideri ce îți dorești cu adevărat de la o relație.

Săgetător: Trecutul poate reveni sub diferite forme, iar perioada este potrivită pentru introspecție și încheierea unor capitole.