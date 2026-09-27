Dana Rogoz a împlinit 41 de ani pe 26 septembrie și a ales să își serbeze ziua de naștere într-o scurtă călătorie cu rulota. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, în care anunță că alături de întreaga familie a călătorit până în Ungaria, pentru a face cunoștință cu noul membru al familiei... patrupedul Puck.

Dana Rogoz, cadou special de ziua ei

„Ieri, chiar de ziua mea de naștere, familia noastră s-a mărit! Dragul nostru Puck, ești deja extrem de iubit! Îți dorim să fii sănătos și să ai o viață fericită alături de noi!

Am călătorit până în Ungaria cu autorulota, pentru a-l vedea în primul lui show canin, unde a primit rezultatul maxim! Este atât de drăgălaș, că mi se topește inima când îl privesc!

Bine ai venit în haită noastră, Puck! Te iubim!!!!

P.S. Acestea sunt imaginile chiar de la prima noastră întâlnire, cu copiii leșinați de fericire și emoții. Asta nu se uită niciodată!”, a fost mesajul transmis de Dana Rogoz.

Mesajul transmis de Dana Rogoz în ziua în care a împlinit 41 de ani

„Azi, de ziua mea, m-am trezit în autorulotă, alături de familiuța mea. Toți îngrămădiți într-un pat, printre cadouri alese cu atât de mare grijă de fiecare dintre ei în parte. A mai trecut un an, care mi-a adus foarte multe dorințe împlinite. În primul rând, filmarea celui de-al doilea lungmetraj al lui Radu, a cărui premieră o vom avea anul viitor. Înseamnă enorm pentru noi, după atâția ani de pregătire. În plus, tot la reușite profesionale se adună avanpremiera filmului Dus-Întors de Cristian Bota, premiat la TIFF, filmarea pentru lungmetrajul Olguța și un bunic de milioane, care mi-a adus și mulți prieteni noi în viață, dar și mult teatru jucat cu emoție și bucurie, atât în sala mică și nouă a teatrului unteatru, cât și pe multe alte scene din țară.

Am călătorit în China, dar și cu trenurile prin Europa, adică două dintre cele mai frumoase vacanțe din viețile noastre. Am urmărit cum evoluează șantierul din Viscri și mi-am imaginat de un milion de ori cum va arăta când va fi gata. Am citit copiilor din cartierul meu povești și m-am apropiat de comunitatea sa mai mult ca oricând. A mai trecut un an în care am descoperit cât de mult mă bucur de oameni și locuri noi. Și cum nu mă pot opri din a spera, din a-mi face visuri și planuri noi. Nu vreau să mă scoată nimeni din priză, mai am atâtea de făcut!