România trece de la temperaturi de 0 la 25 de grade într-o singură zi. Zona în care vântul va atinge 70 km/h

România trece de la temperaturi de 0 la 25 de grade într-o singură zi. Zona în care vântul va atinge 70 km/h

O dronă a intrat în România, lângă Chilia Veche. Mesaj RO-Alert emis, au fost ridicate două aeronave F-18 și un elicopter

O dronă a intrat în România, lângă Chilia Veche. Mesaj RO-Alert emis, au fost ridicate două aeronave F-18 și un elicopter

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