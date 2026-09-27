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Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare generală valabilă în intervalul 27 septembrie, ora 10.00 – 30 septembrie, ora 20.00.
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În intervalul 27 septembrie, ora 10.00 – 30 septembrie, ora 20.00, sunt vizate intensificări ale vântului.
„În intervalul menționat, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45...55 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi 55...75 km/h”, a transmis ANM.
În intervalul 28 septembrie, ora 10.00 – 28 septembrie, ora 20.00, sunt vizate intensificări ale vântului. Zonele afectate sunt județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța.
„Pe parcursul zilei de luni (28 septembrie) în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h”, a mai transmis ANM.
Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza pentru perioada 28 septembrie-25 octombrie 2026. Potrivit specialiștilor, pe parcursul lunii octombrie, temperaturile vor fi ușor peste cele obișnuite în aproape toată țara, iar ploile vor avea, în mare parte, un regim normal.