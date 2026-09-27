Rezultatele loto din 27 septembrie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 1.490.000 de euro

Duminică, 27 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 24 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 21.200 de castiguri in valoare totala de peste 1,66 milioane de lei.

Tragererile loto din 27 septembrie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 10,12 milioane de lei la Loto 6/49, la categoria I

La Loto 6/49, reportul acumulat la categoria I depășește 10,12 milioane de lei (peste 1,91 milioane de euro). În același timp, la Noroc este disponibil un report cumulat de peste 5,23 milioane de lei (peste 991.400 de euro).

În cazul Joker, categoria I are un report de peste 7,91 milioane de lei (peste 1,49 milioane de euro). Pentru categoria a II-a, suma reportată este de peste 178.600 de lei, în timp ce la categoria a III-a reportul ajunge la peste 51.900 de lei. La Noroc Plus, reportul cumulat se ridică la peste 68.600 de lei.

La Loto 5/40, categoria I vine cu un report de peste 1,81 milioane de lei (peste 344.100 de euro). Totodată, la Super Noroc este pus în joc un report cumulat de peste 450.700 de lei (peste 85.400 de euro).

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 13 august, s-a consemnat cel mai mare câștig la categoria I din întreaga istorie a acestui joc, premiul ridicându-se la 52,83 milioane de lei, sumă echivalentă cu peste 10 milioane de euro.

Câștigul record a fost obținut cu un bilet pe care jucătorul a completat o singură variantă simplă la Loto 6/49. Pentru biletul care i-a adus premiul istoric, acesta a plătit 8,5 lei.