Un pescar s-a luptat o oră cu un rechin mako de peste doi metri, în largul Italiei. O partidă de pescuit în Marea Tireniană s-a transformat într-o aventură demnă de un scenariu de film pentru Marco Volpi, unul dintre cele mai cunoscute nume din pescuitul sportiv din Italia.

„Am crezut că este un pește spadă”

În vârstă de 57 de ani, bărbatul din Livorno s-a aflat față în față cu unul dintre cei mai rapizi și periculoși prădători ai mării: un rechin mako femelă de peste doi metri și jumătate și care cântărea mai mult de o sută de kilograme, relatează La Nazione.

Bărbatul ieșise în largul rezervației marine Secche della Meloria, la aproximativ șase mile de portul Livorno, sperând să prindă palamidă sau alte specii locale.

În momentul în care lanseta s-a curbat violent, pescarul a crezut că are de-a face cu un pește de dimensiuni mari care trăgea spre fundul mării. „Am crezut că este un pește spadă, dar când s-a apropiat, mi-am dat seama imediat: era un adevărat rechin mako,” a povestit pescarul.

În scurt timp, creatura a țâșnit spre suprafață și a început să facă sărituri spectaculoase, la peste doi metri înălțime deasupra apei.

În acel moment, bărbatul a realizat că la capătul firului nu se află un pește obișnuit, ci un prădător marin extrem de agil: „A sărit din apă de trei ori, peste doi metri. Am avut impresia că eram într-un film. Eram doi super prădători care se înfruntau,” a spus Marco Volpi, alias John Wick.

A folosit un cârlig biodegradabil

Lupta pentru aducerea peștelui lângă ambarcațiune a durat aproape o oră. Pescarul a povestit că rechinul a făcut mai multe manevre agresive și a sărit de trei ori din apă. Experiența a fost cu atât mai intensă cu cât bărbatul se afla singur pe barcă și a trebuit să controleze situația fără ajutor.

Pentru a elibera rechinul fără a-și risca viața, pescarul a fixat un cuțit cu bandă adezivă pe un cârlig telescopic, reușind astfel să taie firul de pescuit cât mai aproape de gura exemplarului. El a explicat că a folosit un cârlig biodegradabil, care se va dezintegra într-un timp scurt, fără a afecta sănătatea animalului.

Întrucât este o specie protejată, obiectivul principal a fost asigurarea siguranței animalului: rechinul, o femelă fără semne de stres critic, a scăpat cu bine, fără a suferi traume.

„A fost o experiență incredibilă, care nu mi s-a întâmplat niciodată; nu m-aș fi gândit să pescuiesc un mako mare în Livorno. Mi-a rămas întipărită în minte gura lui cu dinți uriași.. Impresionant, înfricoșător de văzut în direct... ”, a povestit pescarul.

Rechinul mako este recunoscut drept cea mai rapidă specie de rechin din lume, putând atinge viteze de până la 70 km/h. Prezența acestor prădători în apropierea coastelor italiene a devenit mai frecventă în ultimii ani.