Camionagiul român a condus 5 kilometri pe contrasens

Un cetățean român, Gheorghe Balan, în vârstă de 46 de ani, a fost plasat în arest preventiv de autoritățile croate după ce a condus un camion pe contrasens pe centura orașului Rijeka.

Decizia a fost luată vineri după-amiază de judecătorul de instrucție al Tribunalului Județean din Rijeka, care a admis solicitarea procurorilor. Potrivit publicației locale index.hr, bărbatul a fost încarcerat din cauza riscului de fugă și al posibilității de a comite noi infracțiuni.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc miercuri dimineață, în jurul orei 6.45. Balan conducea un cap tractor Scania cu semiremorcă înmatriculat în România și a parcurs aproximativ cinci kilometri pe sensul opus de circulație pe centura orașului Rijeka, între nodurile rutiere Matulji și Rujevica.

Poliția a intervenit după ce mai mulți șoferi disperați au sunat la 112. Un agent a încercat să îl oprească folosind o autospecială cu semnalele luminoase și acustice pornite, însă românul l-a ignorat și a continuat să circule pe contrasens. Într-un final, a fost oprit, însă în timpul arestării a opus rezistență, astfel că polițiștii au fost nevoiți să folosească forța fizică și cătușele.

Internat la Psihiatrie, după arestare

După reținere, șoferul a fost transportat la Clinica de Psihiatrie a Centrului Clinic Universitar Rijeka.

Medicii au stabilit că acesta suferă de o tulburare psihotică acută, motiv pentru care a fost internat până în dimineața zilei de vineri. Ulterior, poliția l-a prezentat în fața instanței, șoferul român fiind suspectat de comiterea infracțiunii de conducere periculoasă în traficul rutier.

Procurorii au solicitat arestarea preventivă, în baza suspiciunilor privind discernământul său și a constatărilor preliminare care indică faptul că, în momentul incidentului, bărbatul probabil nu își putea controla comportamentul din cauza problemelor psihice.

Judecătorul de instrucție a considerat întemeiată cererea procurorilor și a dispus arestarea preventivă.

În motivarea deciziei se arată că datele din dosar indică o „perseverență deosebită și voință infracțională” manifestate de Gheorghe Balan în timpul incidentului. Instanța a luat în considerare și starea sa de sănătate, care ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea de a-și controla propriile acțiuni. Cu toate acestea, măsura arestului preventiv a fost dispusă în principal din cauza riscului ca bărbatul să fugă sau să repete fapta dacă ar fi lăsat în libertate.

În urmă cu trei ani, mai multe imagini postate pe rețelele de socializare au pus poliția croată în alertă, după ce un șofer român de TIR a oferit trei minute de adevărată nebunie pe autostrada care leagă capitala Zagreb de Varaždin. După ce a intrat pe sens invers, a întors camionul și a lovit repetat parapetele de pe marginea șoselei, a părăsit autostrada pe breteaua pe care intrase greșit. Când l-au găsit, agenții i-au făcut etilotest și românul a susținut că s-a îmbătat din cauza stresului provocat de incident.

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