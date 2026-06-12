Doi muncitori au murit pe loc, al treilea s-a stins la spital. Filmul tragediei de pe șoseaua Sora-Avezzano, în Italia

Accidentul s-a produs marți după-amiază târziu pe șoseaua Sora-Avezzano, în apropierea ieșirii Sora Nord, când un cap tractor Renault Truck aparținând companiei Di Nino Trasporti și o autoutilitară Fiat Ducato cu benă, aparținând firmei Edil Pe. Costruzioni din Frosinone, s-au ciocnit violent.

Potrivit unei prime reconstituiri realizate de carabinierii din Sora, care continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului, TIR-ul condus de român ar fi lovit violent autoutilitara, pe partea șoferului, în timp ce ambele vehicule circulau în aceeași direcție.

În dubă se aflau trei muncitori, iar doi dintre ei au murit pe loc. Al treilea a fost găsit în stare extrem de gravă de echipajele de intervenție, a fost transportat de urgență la Spitalul Santissima Trinità din Sora, însă a murit la scurt timp după internare.

Șoferul român de TIR implicat în accident, un bărbat în vârstă de 57 de ani din Raiano, provincia L’Aquila, a scăpat fără răni, însă s-a aflat în stare de șoc după accident. La locul tragediei au intervenit echipaje medicale ale serviciului 118, pompieri, trei patrule ale carabinierilor și echipe ale companiei Anas.

Șoferul român de TIR, anchetat pentru ucidere rutieră

În urma accidentului, Procuratura a deschis un dosar pentru ucidere rutieră. În registrul persoanelor investigate a fost înscris șoferul român de TIR implicat în coliziune.

Conform publicației Il Messaggero, măsura, aplicată în mod obișnuit în cazuri de o asemenea gravitate, reprezintă o procedură necesară pentru desfășurarea tuturor verificărilor tehnice și a expertizelor prevăzute de lege, în vederea protejării drepturilor tuturor părților implicate.

Autoritățile caută familiile a două dintre victime

Pe măsură ce ancheta avansează, autoritățile se confruntă cu dificultăți în identificarea și contactarea rudelor a două dintre victime, ambii cetățeni africani. Este vorba despre un tânăr originar din Nigeria și un altul din Republica Democrată Congo, care și-au pierdut viața alături de Dario Persichetti, în vârstă de 64 de ani, antreprenor în construcții din Monte San Giovanni Campano.

Cei trei se aflau la bordul unei autoutilitare care, din cauze aflate încă în curs de stabilire, s-a ciocnit cu un camion de mare tonaj. Potrivit anchetatorilor, au fost inițiate contacte cu ambasadele țărilor de origine ale celor două victime, în încercarea de a identifica și informa familiile acestora. Operațiunea este însă dificilă, deoarece, în acest moment, nu ar exista rude apropiate ale celor doi muncitori aflați pe teritoriul Italiei.

Trupurile celor trei victime se află în prezent la spitalul din Cassino, la dispoziția autorităților judiciare și se așteaptă ca magistratul responsabil de anchetă să emită autorizația necesară pentru eliberarea lor în vederea organizării funeraliilor de către familii. Între timp însă, investigațiile tehnice continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs cumplitul accident.

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