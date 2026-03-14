Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, verificările au avut loc în noaptea de 12 spre 13 martie, la ora 2:00, când polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat au oprit pentru control un ansamblu rutier înmatriculat în Turcia.

Autocamionul era condus de un cetățean turc în vârstă de 38 de ani, care circula pe ruta Turcia – Germania.

La acțiune au participat și polițiști de frontieră bulgari, precum și lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat.

„În urma verificării compartimentului de marfă, polițiștii de frontieră au constatat că sigiliul era rupt și relipit”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

După extinderea controlului, au fost descoperite: 106 pistoale calibru 9 mm și 131 de încărcătoare fără muniție.

Mai precis, este vorba de 80 de pistoale tip Glock, prevăzute cu încărcătoare pentru 19 cartușe; 25 de pistoale tip HS-9 Sub Compact, fiecare prevăzut cu câte două încărcătoare pentru 16 cartușe și un pistol tip HS-9 Sub Compact, prevăzut cu un încărcător, potrivit Autorității Vamale Române.

Armele erau ascunse în interiorul camionului, iar șoferul nu a putut prezenta documente pentru acestea.

În același transport, polițiștii au găsit și 3.000 de pachete de țigarete, echivalentul a 60.000 de țigarete, care aveau timbru de acciză turcesc.

„Țigaretele descoperite, respectiv 3.000 de pachete, au o valoare estimată de aproximativ 90.000 de lei”, precizează autoritățile.

Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

Cercetările sunt efectuate pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă.

„Bunurile descoperite au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar ansamblul rutier a fost indisponibilizat”, au mai transmis polițiștii de frontieră.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili proveniența armelor și destinația transportului.

