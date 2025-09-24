Atunci când angajații merg la orele dimineții spre locurile de muncă, sau după orele 15.00, atunci când pleacă spre casă, circulația este infernală.

În dimineața aceasta, o distanță de aproape 15 kilometri, între Valea Călugărească și Ploiești, a putut fi parcursă într-o oră.

Aceste lucrări au început pe 15 septembrie și, conform estimării oficiale, vor dura până pe 17 octombrie, în situația în care nu se întâmpină dificultăți. Intervenția vizează reparația și înlocuirea rosturilor de dilatație.

De asemenea, vă prezentăm orașele cu cel mai greu trafic din România. Șoferii din București pierd 12 zile pe an în mașină din cauza aglomerației.



