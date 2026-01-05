Unul dintre motivele principale pentru acest comportament constă în modul în care creierul procesează informațiile. Conducerea implică gestionarea unui volum mare de stimuli senzoriali: semnale vizuale de pe drum, sunetele altor vehicule și senzațiile tactile primite de la volan și pedale.

Potrivit unui articol publicat de ziarul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International, în momentul în care încercăm să parcăm, sarcina necesită o precizie și o concentrare mai mare. Prin reducerea volumului muzicii, minimizăm suprasolicitarea senzorială, permițând creierului să se concentreze pe sarcina principală.

Parcările, în special în spații înguste sau aglomerate, solicită o atenție maximă și o orientare spațială bună. Reducând stimulii sonori, sunt eliberate resurse mentale pentru evaluarea mai bună a distanțelor, unghiurilor și poziționarea altor vehicule.

„Este ca și cum i-am transmite creierului: Acest lucru este important – concentrează-te”, explică cercetătorii.

Conform unor studii recente, sunetele puternice pot interfera cu procesarea vizuală a informațiilor, complicând capacitatea noastră de a ne concentra asupra a ceea ce vedem. Astfel, când alegem să scădem volumul muzicii înainte de a parca sau de a consulta indicațiile de navigație, nu este doar un reflex obișnuit, este o reacție justificată științific.

Psihologul John Sweller a dezvoltat teoria încărcării cognitive, conform căreia memoria de lucru are o capacitate limitată. Atunci când procesăm simultan prea multe informații, performanța noastră scade.

Reducerea volumului muzicii este, așadar, un mecanism intuitiv prin care ne eliberăm mintea pentru a ne putea concentra pe sarcinile care necesită precizie, cum ar fi parcarea.

Un alt aspect important al acestui comportament este nevoia noastră de a regla stimulii senzoriali. Reducerea volumului muzicii înainte de parcare exemplifică această adaptare. Într-un mediu mai liniștit, ne simțim mai confortabil și mai eficienți în îndeplinirea sarcinilor precise.

În plus, pentru mulți șoferi, parcarea poate fi o sursă de stres, mai ales în situații dificile. Potrivit Blic, reducerea zgomotelor din jur contribuie la crearea unei atmosfere mai calme, diminuând anxietatea și facilitând acest proces.

