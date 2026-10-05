Începând de luni, 5 octombrie 2026, transportatorii din Spania sunt obligați să aibă digitalizat Documentul de Control Administrativ. Reprezentanții sectorului cer autorităților o perioadă de adaptare și controale cu rol „pedagogic” înainte de aplicarea amenzilor, potrivit lavozdegalicia.es.

Transportatorii au, începând de luni, obligația de a avea digitalizat Documentul de Control Administrativ (DCA). Până acum, documentul era ținut sub forma unui carnet pe hârtie și trebuia prezentat autorităților, la cerere, pentru a demonstra identitatea șoferului, informațiile despre marfa transportată, greutatea acesteia, persoana care a contractat serviciul, precum și alte date despre traseu și vehicul.

De acum, documentul va fi înlocuit cu un cod QR, similar celor utilizate, de exemplu, pentru accesarea meniurilor restaurantelor. Transportatorii care continuă să folosească metoda tradițională riscă amenzi de 401 euro.

Transportatorii cer o perioadă de adaptare

Alberto Vila, secretarul general al Vieiros, Unitatea Galiciană a Transportatorilor, spune că este conștient că „schimbările sunt uneori complicate”, dar transmite un mesaj de liniștire celor afectați de noua reglementare.

„Aplicațiile sunt mult mai simple decât să cumperi de pe Amazon sau să cumperi un bilet de Renfe”, afirmă Alberto Vila. Acesta consideră că noua reglementare „face parte din procesul de digitalizare care afectează toate sectoarele”.

În același timp, reprezentantul transportatorilor le cere autorităților „răbdare” și să înțeleagă faptul că astfel de schimbări necesită o perioadă de adaptare.

„Cerem ca în primele săptămâni controalele să aibă un caracter pedagogic și să nu ducă la sancțiuni”, a mai spus Vila.

Cum poate fi obținut documentul digital

Există mai multe aplicații prin care transportatorii pot avea DCA în format digital, însă Ministerul Transporturilor a lansat și o platformă gratuită pentru acest lucru, denumită Plataforma SIMPLE.

După accesarea platformei, utilizatorul trebuie să se înregistreze cu documentul de identitate și poate crea același document pe care îl folosea anterior în format fizic, prin completarea unui formular. În timpul controalelor, transportatorul trebuie doar să prezinte codul QR generat de platformă. Funcționarea este similară cu cea a biletelor de tren.

Noua regulă, prevăzută de Legea privind mobilitatea sustenabilă

Noua obligație face parte din Legea 9/2025 privind Mobilitatea Sustenabilă, publicată în Monitorul Oficial al Spaniei pe 4 decembrie 2025. Guvernul a acordat însă o perioadă de 10 luni pentru ca firmele să se poată adapta la noile reguli.

Chiar și așa, obligația de a utiliza în prezent documente complet digitalizate a generat îngrijorare și nemulțumire în rândul unor șoferi.

Potrivit Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere (IRU), organizația mondială care apără și reprezintă interesele companiilor de autobuze, autocare și camioane, șoferii de camion din Spania au cea mai ridicată vârstă medie din lume. Datele provin dintr-un studiu realizat în 2024. În acel an, 50% dintre toți șoferii de camion aveau peste 50 de ani.

Excepția pentru transporturile internaționale

Spania s-a grăbit să introducă această măsură înaintea restului Europei. Deocamdată, regula se aplică doar călătoriilor efectuate pe teritoriul național.

Astfel, atunci când un transportator este oprit la un control al Gărzii Civile, acesta poate prezenta în continuare documentele pe hârtie dacă punctul de plecare sau destinația transportului se află într-o altă țară.