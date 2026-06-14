Începând cu data de 15 iunie 2026, taxa pentru trecerea podului Giurgiu-Ruse poate fi plătită online, conform noilor modificări legislative. Această măsură vizează simplificarea procesului de plată și reducerea cozilor la punctele de trecere a frontierei.

Taxa de pod Giurgiu-Ruse, plătită online pentru un trafic mai fluid

Noul regulament de la Ministerul Transporturilor prevede posibilitatea achitării taxei pentru traversarea podului peste Dunăre atât printr-un site dedicat, cât și printr-o aplicație mobilă.

Astfel, șoferii români au acum la dispoziție mai multe opțiuni pentru a-și achita această taxă, eliminându-se necesitatea plății fizice la fața locului.

Ordinul a intrat deja în vigoare din această lună.

Categoriile de șoferi exceptate de la plata taxei de pod Giurgiu-Ruse

Legislația actualizată detaliază și categoriile de mașini exceptate de la plata taxei de trecere a podului Giurgiu-Ruse.

Astfel, nu mai trebuie să achite banii șoferii care conduc autoturisme deținute sau utilizate de instituții publice precum:

Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Afacerilor Interne

Serviciul Român de Informații

Serviciul de Informații Externe

Serviciul de Protecție și Pază

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Administrația Națională a Penitenciarelor și a unităților subordonate

Serviciile publice comunitare pentru situații de urgență

Instituții cu atribuții în securitatea și siguranța națională

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și subunitățile acesteia

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Serviciile de ambulanță.

2. Autoturisme aparținând corpului diplomatic și cele utilizate pentru transport consular, identificate prin numere de înmatriculare specifice.

3. Vehiculele escortate de poliție sau jandarmerie în interes de stat sau de securitate națională

4. Mașini specializate pentru deszăpezire sau intervenții în situații de urgență cauzate de fenomene meteorologice extreme, cum ar fi codurile portocalii sau roșii de vreme severă

5. Vehiculele utilizate pentru transportul echipamentelor de prim-ajutor, ajutoarelor umanitare sau utilajelor destinate intervențiilor în caz de calamitate, dezastre naturale sau alte situații de urgență, în baza unui protocol cu Departamentul pentru Situații de Urgență al MAI

6. Autoturisme ce aparțin forțelor NATO/SOFA, NATO/SOFA/PfP, inclusiv cele ale componentei civile

7. Mașini deținute sau utilizate de forțele armate ale SUA, inclusiv cele ale componentei civile sau ale membrilor de familie, precum și cele aparținând unor terțe părți care efectuează transporturi în interesul forței.

8. Autoturisme care aparțin unei forțe armate, numai pe bază de reciprocitate

9. Vehiculele ce efectuează lucrări de întreținere și reabilitare a podului sau a drumurilor de acces

10. Autovehiculele deținute de riverani sau utilizate de aceștia pe baza unui drept legal, conform certificatului de înmatriculare.

11. Mașinile deținute sau utilizate de persoane cu handicap grav sau accentuat ori de cele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele acestora

12. Vehiculele utilizate în interesul unei forțe militare, în cadrul unui acord internațional la care România este parte.

Introducerea plății online a taxei de pod Giurgiu-Ruse este o măsură care nu doar modernizează procesul, ci și contribuie la reducerea birocrației și a timpilor de așteptare la punctul de frontieră, facilitând tranzitul între România și Bulgaria.

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