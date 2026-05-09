Inițiatorii proiectului doresc să repare o lacună din Codul Rutier

Această măsură face parte dintr-un proiect legislativ care a primit un raport preliminar favorabil și mai are nevoie doar de votul final în Parlament.

Inițiatorii proiectului au dorit să repare o lacună din practica actuală a Codului Rutier. În prezent, șoferii care își găsesc mașina lovită în parcare la mai mult de 24 de ore de la producerea incidentului și merg ulterior la Poliție pentru a declara paguba riscă sancțiuni severe.

Deseori, aceștia sunt tratați drept „conducători auto implicați în accident”, primind amendă și având permisul suspendat, deși ei se aflau în casă sau la serviciu în momentul impactului.

Prin noua lege, la excepțiile deja existente se adaugă una nouă.

În acest moment, de la regula prezentării în 24 de ore la Poliție sunt exceptați doar șoferii care încheie o constatare amiabilă sau cei care au asigurare facultativă (CASCO), iar accidentul s-a soldat doar cu avarierea propriei mașini.

La acestea se vor adăuga: proprietarul, deținătorul sau utilizatorul unui vehicul avariat în timp ce era parcat fără șofer la bord.

Noi obligații pentru Poliția Rutieră

Pentru a nu lăsa victimele fără documentele necesare reparației mașinii (în cazul în care acestea nu s-ar mai prezenta deloc la Poliție), comisiile de specialitate au introdus un amendament important care responsabilizează autoritățile.

Astfel, dacă șoferul vinovat se prezintă la secție și declară că a lovit o mașină parcată, Poliția Rutieră va trebui să identifice rapid proprietarul sau utilizatorul vehiculului avariat și să îi transmită acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare, o notificare scrisă.

Notificarea trebuie să includă datele incidentului și să informeze persoana prejudiciată cu privire la drepturile sale legale.

Acest proiect își propune să protejeze dreptul la proprietate, să faciliteze recuperarea prejudiciului și să elimine amenzile complet nejustificate aplicate până acum păgubiților.

