Conducătorii auto trebuie să respecte cu strictețe condițiile impuse, pentru a evita amenzile și suspendarea permisului.

Ce înseamnă și ce nu este depășirea

Codul rutier și Regulamentul său de aplicare definesc depășirea drept manevra prin care o mașină trece înaintea altui vehicul sau pe lângă un obstacol aflat pe același sens de circulație.

Aceasta implică schimbarea direcției de mers și părăsirea benzii de circulație sau a șirului de autoturisme în care se află.

Există însă situații care nu se consideră depășiri. De exemplu, atunci când o mașină circulă mai rapid pe una dintre benzi față de cele aflate pe altă bandă, în același sens de mers, sau pe autostradă.

Excepțiile de la regulă în care depășirea se face pe dreapta

Depășirea trebuie să fie realizată pe partea stângă a mașinii depășite, cu două excepții majore: tramvaiele și vehiculele care semnalizează clar intenția de a vira spre stânga. În aceste cazuri, depășirea se face pe partea dreaptă.

Conducătorii auto sunt obligați să se asigure că din sens opus nu se apropie vreun vehicul și că există spațiu suficient pentru reintrarea pe banda inițială, potrivit regulilor.

Excepții sunt prevăzute pentru pasaje denivelate, poduri, tuneluri și sub poduri, unde se permite depășirea vehiculelor cu tracțiune animală, motocicletelor fără ataș, mopedelor, bicicletelor și trotinetelor electrice.

În plus, condițiile includ o vizibilitate de minimum 20 de metri și o lățime a drumului de cel puțin șapte metri.

Amenzi de până la 4.050 de lei pentru depășiri neregulamentare

Nerespectarea regulilor privind depășirea este considerată contravenție și este sancționată cu amendă din clasa a treia, între 1.215 și 1.620 de lei, plus suspendarea permisului pentru 60 de zile.

În cazul în care o depășire ilegală duce la un accident care provoacă avarii sau pagube materiale, sancțiunile cresc semnificativ. În astfel de cazuri, șoferii riscă o amendă din clasa a patra, între 1.822,5 și 4.050 de lei, și pierderea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

De asemenea, întoarcerea peste linia continuă, fără a fi legată de o depășire, atrage șase puncte de penalizare și o amendă similară, între 1.822,5 și 4.050 de lei.

Codul rutier subliniază că această încălcare este considerată „schimbarea direcției de mers prin încălcarea marcajului longitudinal continuu”.

