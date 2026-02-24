Autoritatea locală, obligată de instanță să plătească despăgubiri

Incidentul a pornit după ce o firmă din județul Iași a obținut fonduri europene pentru construirea unui depozit de fructe, dar nu a primit din partea autorităților locale certificatul de urbanism necesar demarării proiectului, potrivit publicației Alo România. Firma SC Caise Naturale SRL a pierdut din acest motiv finanțarea europeană, motiv pentru care a dat în judecată Primăria Bălțați.

Instanța a dat câștig de cauză reclamantei, obligând autoritatea locală să plătească despăgubiri în sumă de 1,2 milioane de euro.

Autovehicule și utilaje agricole ale primăriei, vândute la licitație

În urma hotărârii instanței, au fost demarate mai multe proceduri de executare silită pentru recuperarea acestei sume. Mai multe bunuri ale primăriei au fost vândute la licitație, inclusiv autovehicule ale instituției, printre care o Dacia Spring și un Ford Kuga, dar și utilaje agricole, fiind obținută suma de aproximativ 80.000 de euro, potrivit publicației Alo România.

De asemenea, executorii judecătorești au pus sechestru pe o serie de imobile aflate în proprietatea Consiliului Local Bălțați, cum ar fi dispensarul medical, cabinetul stomatologic, terenurile și alte clădiri ce nu sunt considerate domeniu public. Ar putea fi vândute și pășunilor comunale, în total aproximativ 600 de hectare.

Există și riscul ca sediile administrative să fie puse sub sechestru și scoase la licitație dacă se confirmă faptul că nu fac parte din domeniul public, inclusiv, primăria comunei Bălțați.

