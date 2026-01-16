Tragedie pe șosea, în Italia: o româncă a făcut infarct la volan

Un grav accident rutier s-a produs marți seara, în jurul orei 19:15, la Savigliano, în provincia Cuneo, Italia.

Din primele informații, o șoferiță româncă de 58 de de ani ar fi suferit un infarct la volan, pierzând controlul mașinii și lovind din spate un camion care circula în fața sa, scrie lavocedialba.it.

S-a întâmplat pe via Cervino, la periferia orașului, pe drumul care duce spre Cavallermaggiore.

Mașina femeii a intrat sub camion

În urma impactului, mașina s-a înfipt sub camion, iar starea șoferiței a fost extrem de gravă încă din primele momente. La fața locului au intervenit rapid echipajele medicale ale serviciului 118, care au acordat primele îngrijiri în cod roșu.

De asemenea, au fost chemați pompierii voluntari din cadrul detașamentului local.

Românca, rezidentă în Villafranca Piemonte, în provincia Torino, a fost intubată și supusă manevrelor de resuscitare.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, femeia de 58 de ani a decedat la sosirea la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului „Santissima Annunziata” din Savigliano.

La locul accidentului au intervenit și carabinierii din cadrul stației locale, care au efectuat cercetările necesare pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii tragediei.

În urmă cu doar câteva zile, o altă șoferiță româncă și-a pierdut viața pe drumurile din Italia. Sidonia Nicoleta Paun, o tânără de 36 de ani din București, stabilită în Montesilvano a murit pe loc într-un cumplit accident rutier produs, sâmbătă dimineață, pe autostrada A25, între Aielli-Celano și Avezzano.

