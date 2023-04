Șoferul care a provocat accidentul mortal de la Nehoiașu e polițist și are 24 de ani. A intrat într-un TIR oprit pe marginea drumului

Un bărbat a murit după ce maşina în care se afla şi care era condusă de poliţistul aflat în timpul liber s-a ciocnit de un TIR staţionat. Șoferul a pierdut controlul volanului, a ieșit în afara părții carosabile, în dreapta, și a lovit cabina camionului.

În urma impactului deosebit de puternic, un bărbat din autotuturism, în vârstă de 33 de ani, din Nehoiu, a murit. Şoferul autoturismului a fost testat cu etilotestul, acesta indicând o valoare de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Şoferul implicat în accidentul rutier este poliţist în cadrul postului de poliţie Nehoiu. Se afla în timpul liber.

La acest moment se fac cercetări de către Serviciul rutier, sub îndrumarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Camionul în care a intrat cu mașina polițistul beat. Foto: Facebook

Totodată, poliţiştii fac cercetări pentru a stabili circumstanţele în care s-a produs accidentul rutier”, a declarat pentru Agerpres Cornelia Stroe, din cadrul IPJ Buzău.

Poliţistul se afla în autoturism alături de un pasager. La un moment dat, a pierdut controlul volanului şi s-a izbit de un vehicul aflat pe marginea drumului.

Tânărul polițist a fost transportat la o unitate spitalicească pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, a mai anunţat IPJ Buzău.

