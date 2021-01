Coșmar dezvăluit după 23 de ani. O campioană olimpică din Grecia îl acuză de agresiune sexuală pe un înalt oficial al federației: „Nu s-a oprit, oricât l-am rugat”

Bekatorou este una dintre cele mai cunoscute sportive din Grecia. Ea a câștigat aurul olimpic la Atena, în 2004, are un bronz JO 2008 și patru titluri mondiale în proba de yachting.

Sofia a făcut acuzațiile joi, la un eveniment online organizat de Ministerul Culturii și Sportului din Grecia având ca temă protecția copiilor care fac sport. Bekatorou a explicat că vrea să vorbească despre experiența ei traumatizantă în speranța că tinerii sportivi nu se vor teme pe viitor.

Bekatorou a dezvăluit că, în urmă cu 23 de ani, când se pregătea pentru JO 2000, un oficial al federației elene a abuzat-o sexual. Totul s-a întâmplat în camera de hotel, unde bărbatul a atras-o pentru a discuta despre pregătirile dinaintea Olimpiadei de la Sydney.

„După ce a început, am spus că «nu», am repetat că nu vreau să merg mai departe, dar el a folosit cuvinte mieroase, false, mi-a spus că nu se va întâmpla nimic și că încearcă doar să fie amuzant. A spus că se va opri dacă nu vreau eu, dar nu a făcut-o, indiferent de cât l-am rugat. Când s-a terminat totul, am ieșit din cameră plângând”, a dezvăluit fosta sportivă, azi căsătorită cu Mike Pateniotis, un sportiv care concurează tot în probele de navigație.

În acea perioadă, nu beneficiam de ajutorul unui psiholog sportiv și, bineînțeles, nu aș fi vorbit niciodată cu părinții mei, m-ar fi oprit să navighez. Sofia Bekatorou:

Ea nu l-a nominalizat pe agresor, însă, sâmbătă, Aristides Adamopoulos, vicepreședintele Federației Elene de Navigație, și-a anunțat demisia.

„Este de așteptat ca plângerea împotriva mea formulată de o persoană publică, de mare recunoaștere și de impact social larg, să creeze sentimente de compasiune pentru reclamant și dezgust pentru presupusul autor”, a explicat Adamopolous, care nu a abordat explicit acuzațiile lui Bekatorou. El a cerut doar un „proces corect”.

Aristides Adamopoulos

Federația a transmis că nu a primit niciodată o plângere din partea Bekatorou, dar, „pentru a păstra prestigiul federației, onoarea și reputația tuturor sportivilor și antrenorilor și pentru a facilita ancheta justiției, am solicitat imediat și am primit demisia vicepreședintelui Aristides Adamopoulos”.

Premierul: „A devenit campioană olimpică la responsabilitate în numele tuturor”

Cazul a impresionat opinia publică din Grecia. Inclusiv premierul Kyriakos Mitsotakis a luat poziție. „A rupt curajos lanțul fricii și al tăcerii. A devenit campioană olimpică la responsabilitate în numele tuturor: femei și bărbați, copii și adolescenți, în și în afara familiei”, a scris Mitsotakis, într-un comunicat postat pe Facebook.

Sunt lângă ea. Nu doar ca premier. Dar și ca soț, tată și cetățean obișnuit. Este timpul să dezrădăcinăm violența împotriva tuturor celor aflați într-o poziție slabă. Este un flagel care subminează fundamentul culturii noastre. Așadar, să facem cu toții primul pas: vorbim, denunțăm, dezvăluim. Pentru ca lumina adevărului să ardă pentru totdeauna crima care trăiește în întuneric. Kyriakos Mitsotakis:

Reuters a raportat că Spyros Kapralos, șeful Comitetului Olimpic Grec, a spus că o va sprijini pe Bekatorou cu „toată puterea” și a invitat și alți sportivi să vorbească: „Trebuie să avem un mediu sportiv sigur, etic, decent și pur”, a declarat Kapralos sâmbătă.

Între timp, presa greacă a raportat sâmbătă că procurorul din Atena va dispune luni o anchetă preliminară, Bekatorou urmând să depună mărturie în cursul săptămânii.

