În ultimele câteva săptămâni, litera Z a a devenit un simbol puternic de susținere a invaziei Rusiei în Ucraina. Și există semne că grupurile naționaliste rusești au cooptat și ele marca, scrie Business Insider.

Simbolul Z a fost observat pentru prima dată la sfârșitul lui februarie, inscripționat pe vehiculele militare rusești care intrau în regiunea ucraineană Donețk. Comentatorii de pe Twitter au speculat că simbolurile care au apărut pe tancuri încadrate de pătrate, triunghiuri sau altfel, ar putea fi o modalitate de diferențiere a unităților militare.

Kamil Galeev, cercetător și jurnalist din Moscova, a scris pe Twitter că Z ar putea fi o prescurtare de la „za pobedy” – termenul rusesc pentru „victorie”. Alții au speculat că Z vine de la „zapad” (sau vest) și că este menit să desemneze unitățile militare care se îndreaptă spre vest.

„Să discutăm despre ceea ce se întâmplă în Rusia. Ca să spunem simplu, devine fascistă. Autoritățile au lansat o campanie de propagandă pentru a obține sprijin popular pentru invazia lor în Ucraina și au parte de mult sprijin. Puteți vedea litera Z pe hainele acestor oameni. Ce înseamnă acest lucru?

Z este o literă pe care militarii ruși o pun pe vehiculele lor care pleacă spre Ucraina. Unii cred că Z vine dela „Za pobedy” (pentru victorie). Alții spun că vine de la „Zapad” (Vest). Oricum, acest simbol inventat în urmă cu doar câteva zile a devenit un simbol al noii ideologii rusești și al identității naționale”, a scris pe Twitter jurnalistul.

Let's discuss what's happening in Russia. To put it simply, it's going full fascist. Authorities launched a propaganda campaign to gain popular support for their invasion of Ukraine and they're getting lots of it. You can see "Z" on these guys' clothes. What does it mean? ? pic.twitter.com/F2zjcpJCDZ — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022

Semnificația simbolului nu a fost confirmată încă de surse militare rusești. Interesant este că, în ciuda faptului că Z nu face parte din alfabetul chirilic rusesc, litera pare să fi intrat în narațiunea mai largă a războiului din Rusia.

Astfel, pe stradă, în Rusia, au fost observate mașini cu logo-ul Z, iar întreprinderile au cooptat, de asemenea, simbolul.

It found a lot of supporters. Many Russians are putting "Z" on their cars - that's totally voluntary and to my best knowledge nobody's forcing them pic.twitter.com/sanIdE1rwE — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022

La 4 martie, o mulțime de protestatari sârbi de extremă dreapta proruși, care mărșăluiau în Belgrad, a fluturat, alături de portrete ale lui Putin, și pancarte inscripționate cu litera Z.

Photos from tonight's pro-Russia protests in Belgrade. Placards with the letter Z, now synonymous with the invasion, the black-yellow-white "first state flag" used by the Russian far-right and a WWII-era Chetnik flag used by the ultranationalists in Serbia all seen in the crowd. pic.twitter.com/5FYD3kxXRx — Aleksandar Brezar (@brezaleksandar) March 4, 2022

În mod similar, un grup de protestatari naționaliști ruși din Leningrad a fost filmat purtând hanorace pe care era inscripționat un Z alb, alături de cuvintele „Noi nu renunțăm la ai noștri”.

Russian nationalists are rallying in support of the war with Ukraine pic.twitter.com/IonxefBoef — Samuel Ramani (@SamRamani2) March 6, 2022

Nu este clar când a fost făcută înregistrarea video, dar aceasta a apărut pe rețelele de socializare în prima săptămână din martie.

Sloganul a reluat afirmațiile false ale propagandiștilor ruși, potrivit cărora invazia este menită să „elibereze” și să „de-nazfice” Ucraina – o democrație guvernată independent, condusă de un președinte evreu.

Litera apare și pe diverse panouri publicitare în Rusia, unul dintre acestea fiind fotografiat în Sankt Petersburg.

#Ukraine️

A #Russian gymnast wore a ‘#Z when standing by a Ukrainian champ. In #Russia, it symbolizes support for the invasion. https://t.co/7KQsaiSW5M — kyle loftus (@kyloftus) March 7, 2022

Duminică, un gimnast rus a apărut la o ceremonie de decernare a medaliilor cu un „Z” lipit pe costumul său.

Gimnastul rus Ivan Kuliak și-a lipit un simbol „Z” pe partea din față a costumului, în timp ce accepta o medalie la Cupa Mondială de gimnastică de la Doha. El s-a clasat pe locul al treilea, după ucraineanul Illia Kovtun, care a ocupat primul loc.

For the record. It is not just Putin.



Photo: Russian gymnast Ivan Kuliak at World Cup in Doha shows his support for Russian aggression in Ukraine by wearing a T-shirt with the letter Z on it - the same symbol, Russians mark their armor in Ukraine.

S Unian pic.twitter.com/WYiLH4Lo8I — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) March 6, 2022

Federația Internațională de Gimnastică a cerut Fundației pentru Etică în Gimnastică să investigheze acțiunile lui Kuliak.

Mai multe personaje politice pro-Putin au îmbrăcat, de asemenea, simbolul.

Maria Butina, un spion rus condamnat și actual membru al Dumei de Stat din Rusia, a fost văzută într-o înregistrare video în timp ce își scotea sacoul și își desena un Z pe rever.

Just another day in the life of Maria Butina:



Drawing a white "Z" marking on your lapel to show solidarity with the invasion of Ukraine pic.twitter.com/raYG3kRznT — Francis Scarr (@francska1) March 3, 2022

Iar potrivit publicației ruse Kommersant, copiii ruși aflați într-un cămin pentru tratarea minorilor bolnavi de cancer din orașul Kazan s-au aliniat în forma literei Z în curtea instituției medicale.

Russia forced sick children to go outside in the cold to line up in the letter "Z"



Russians, will you continue to just look at this and remain silent? Truth?#ukraine #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/Kt4WJjdVwt — Ukraine War News?? (@Ukrayina1) March 5, 2022

Instituția a spus că la acest flashmob au luat parte copiii, părinții și personalul medical, pentru a-și arăta susținerea față de operațiunea militară din Ucraina.

Informația a fost furnizată chiar de Vladimir Vavilov, directorul organizației de caritate care administrează instituția medicală destinată copiilor bolnavi de cancer din Kazan.

„Pacienții noștri și întreaga noastră echipă au luat parte la el, aproximativ 60 de persoane în total”, a spus el, citat de Telegraph.

Copiii scoși afară în zăpadă au fost fotografiați dintr-o dronă, iar imaginea a fost postată pe site-ul instituției medicale.

