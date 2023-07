„Sunt femeie, mamă, ministru al justiției! Nu e calitate în care să nu mă revolt că toți acei bătrâni din centrele care azi fac obiectul unei anchete penale au fost maltratați, umiliți, lăsați înfometați, bătuți. Sunt multe instituții care, în mod clar, nu și-au făcut treaba până acum. Și nu de ieri, de alaltăieri, deși rolul lor era tocmai acela de a verifica respectarea condițiilor legale instituite pentru a proteja viața și sănătatea celor vulnerabili”, a afirmat Alina Gorghiu într-o declarație de presă.

„Vor fi și răspunderi individuale, mulți se vor apăra, deși aveau obligația să iasă din umbră și să facă ceea ce era necesar, uman: să spună adevărul”, a adăugat ea.

Am discutat astăzi cu procurorul-șef DIICOT. În luna februarie a acestui an, dosarul a fost înregistrat la DIICOT, a fost o procedură accelerată într-un caz foarte complex. Sunt 26 de inculpați în acest dosar. Am fost asigurată că, în scurt timp, vom vedea și soluția în acest caz.

Ministrul justiției, Alina Gorghiu: