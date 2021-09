Facturile la electricitate ar putea scădea cu 10-15% în medie, dacă certificatele verzi și contribuția de cogenerare ar fi plătite de la bugetul de stat, nu de către consumatori, a declarat Dumitru Chiriță, șeful ANRE.

La un consum mediu anual de 50 TWh, la nivel naţional, efortul bugetar pentru a susţine certificatele verzi ar fi de 3,2 miliarde de lei pe an, iar, pentru contribuţia de cogenerare, un miliard de lei. Deci, în total 4,2 miliarde de lei pentru un an. Dacă vom face acest lucru pentru o jumătate de an, este vorba de 2,1 miliarde de lei.

Dumitru Chiriță: