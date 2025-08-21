În prezent, sediul Apele Române funcționează într-o clădire istorică din centrul Bucureștiului, iar chiria lunară este de 54.000 de euro. Conducerile celor două instituții au avut deja o întâlnire în această săptămână pentru a analiza propunerea.

Ministrul mediului a explicat, într-o intervenție la Antena 3, că a vizitat recent sediul Romsilva și a identificat două clădiri: una de 5.490 de metri pătrați și alta de 2.905 metri pătrați.

„În clădirea de aproape 3.000 de metri pătraţi, la anumite etaje de sute de metri pătraţi, sunt 14 oameni. Un etaj întreg cu 14 oameni. Există şi un etaj gol în perfectă funcţiune care ar putea să fie dat mâine la cheie unui chiriaş. Pe de altă parte, Apele Române au această problemă că nu au sediu. Drept urmare, am pus cele două conduceri la masă săptămâna aceasta, Apele Române cu Romsilva”, a spus Diana Buzoianu.

Ministrul este de părere că această relocare ar fi benefică pentru ambele instituții: „Cred că varianta în care sediul Romsilva este închiriat către o autoritate care va plăti un preţ corect conform pieţei, înseamnă şi bani câştigaţi de către Apele Române, pentru că vor plăti o chirie decentă, şi bani câștigați de către Romsilva pentru că nu vor mai lăsa abandonat un spaţiu. Amândouă echipele de conducere ale celor două instituţii au venit şi au spus că li se pare că o idee foarte bună şi că vor analiza, vor discuta exact să vadă care sunt condiţiile de închiriere”.

Recomandări Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro

Amintim că actualul sediu al instituției se află într-o clădire de pe strada Ion Câmpineanu, nr. 11, aproape de Piața Universității.

Contractul inițial de închiriere pentru sediul din București a fost parafat acum 13 ani, a explicat Administrația Națională Apele Române. Ulterior, a fost prelungit pentru trei luni, cu o chirie de 13 euro/mp/lună, din cauza duratei scurte, iar suma plătită pentru perioada iulie-septembrie 2025 este de 54.150 de euro/lună.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE