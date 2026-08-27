Prințul Harry, Meghan Markle și cei doi copii ai lor au revenit în Marea Britanie. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, familia a zburat în privat din California și a aterizat pe aeroportul din Birmingham, cu puțin înainte de prânz.

Mutarea are loc la doar câteva zile după ce s-a relatat că ducele și ducesa de Sussex intenționează să se stabilească din nou în Regatul Unit. Harry și Meghan nu se vor întoarce însă la îndatoririle oficiale ale familiei regale, urmând să locuiască în Marea Britanie în calitate de membri ai familiei regale care nu îndeplinesc atribuții oficiale.

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Harry și Meghan au aterizat la Birmingham, împreună cu Archie și Lilibet

BBC News a relatat că prințul Harry, Meghan Markle, Archie și Lilibet ar fi sosit în Marea Britanie din California. Un purtător de cuvânt al ducelui și ducesei de Sussex nu a confirmat direct sosirea familiei.

„Nu este un subiect despre care vom face comentarii”, a transmis reprezentantul celor doi. Potrivit unei surse citate de BBC, nu a existat o prezență vizibilă a poliției în momentul în care Harry și familia sa au părăsit aeroportul.

Familia Sussex ar urma să locuiască într-o proprietate privată din Cotswolds

Săptămâna trecută au apărut informații potrivit cărora prințul Harry și Meghan Markle urmau să se mute în Marea Britanie în luna august. Se crede că familia își va stabili reședința într-o proprietate privată situată în afara Londrei, în zona Cotswolds.

Mutarea vine după mai bine de șase ani petrecuți în Statele Unite. Ducele și ducesa de Sussex au părăsit Marea Britanie și s-au retras din îndatoririle lor regale la începutul anului 2020, stabilindu-se ulterior în California, în luna martie a aceluiași an.

Archie și Lilibet au fost înscriși la școală

Un detaliu important legat de revenirea familiei în Marea Britanie este legat de cei doi copii ai cuplului. Archie și Lilibet au fost înscriși la școală, iar noul an școlar urmează să înceapă săptămâna viitoare.

Astfel, revenirea în Regatul Unit nu pare să fie o simplă vizită, ci parte a planurilor familiei de a începe un nou capitol în Marea Britanie.

Câinii îi însoțesc pe Harry și Meghan, dar găinile au rămas în California

Deși reprezentantul ducelui și ducesei de Sussex nu a comentat direct sosirea lor în Marea Britanie, acesta a oferit un detaliu despre animalele familiei.

Găinile salvate de Harry și Meghan au rămas în California. Acestea au apărut de mai multe ori pe contul de Instagram al lui Meghan Markle și au fost prezentate inclusiv în programul său de pe Netflix. În schimb, familia și-a adus în Marea Britanie cei doi câini.

Regele Charles a fost informat despre mutare

Regele Charles ar fi fost informat despre planurile de mutare ale fiului său la începutul acestei luni. Familia Sussex l-a vizitat pe suveran la reședința sa din Highgrove, în luna iulie, însă, potrivit informațiilor apărute, mutarea nu ar fi fost discutată cu acea ocazie.

Înainte de această vizită, Harry și Meghan nu mai fuseseră împreună în Marea Britanie din 2022, când au participat la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

Și prințul William și Kate Middleton, prințesa de Wales, ar fi fost informați despre planurile ducelui și ducesei de Sussex de a se stabili din nou în Marea Britanie. Revenirea familiei marchează astfel o schimbare importantă pentru Harry și Meghan, care și-au construit o nouă viață în California după retragerea din îndatoririle regale.

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