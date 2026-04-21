4 din 10 spun că, în momentul de față, gradul de alfabetizare AI nu reprezintă un criteriu evaluat la interviu.

Implementarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială în companii se află încă în stadiu incipient, în condițiile în care 47,4% dintre angajatorii care au participat la cel mai recent sondaj derulat de eJobs România au declarat că folosesc astfel de soluții sporadic și nu ca urmare a unei politici interne în acest sens, ci individual, la ințiativa angajaților. Doar în 5,2% din cazuri AI-ul este integrat strategic în majoritatea departamentelor, iar 15,5% au doar câteva procese clar definite care implică AI-ul. Un sfert dintre angajatori fie se află în faza de documentare și explorare, fie nu folosesc deloc și nici nu au în plan.

„Acolo unde există implementări în această direcție, angajatorii au observat că mai mult de o treime dintre angajați le-au primit cu entuziasm și curiozitate, însă au fost și reacții de reticență și teamă pentru siguranța jobului sau chiar de indiferență, AI-ul fiind văzut drept încă un tool care trebuie bifat. Cu toate acestea, datele pe care le-au măsurat arată că, deși volumul de muncă a angajaților nu s-a schimbat de când folosesc AI-ul, calitatea muncii lor este mai bună”, declară Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România. 26% dintre angajatori susțin că volumul de muncă a scăzut între 10 și peste 20% din timp, iar 10% spun că a crescut întrucât este nevoie de timp pentru a învăța și verifica tool-urile folosite. Alți 10% declară că reducerea volumului de muncă este sesizabilă, dar s-a făcut cu un preț – rezultate mai slabe din punct de vedere calitativ. De altfel, mai mult de jumătate dintre respondenți au spus că au o încredere moderată în acuratețea rezultatelor oferite de AI, acestea necesitând verificare amănunțită (fact-checking). 11,4% au încredere scăzută și folosesc tool-urile de profil doar pentru brainstorming, în timp ce 33% le învestesc cu un nivel ridicat de încredere și fac doar revizuiri rapide. 

O evaluare a departamentelor în care consideră că AI-ul a avut cel mai mare impact pozitiv până acum poziționează pe primele trei locuri marketingul & comunicarea, operațional / administrativ și recrutare & HR. „Se confirmă, practic, previziunile care se fac de ceva vreme deja în legătură cu domeniile cele mai „fragile” în fața inteligenței artificiale și cu cel mai mare risc de a-și găsi un substitut în soluțiile AI. Practic, marketingul, comunicarea, zona administrativă și cea de recrutare / HR au fost mereu primele despre care s-a vehiculat că vor resimți puternic impactul inteligenței artificiale. Pe de altă parte, mai impermeabile la acest impact au fost până acum, după cum spun angajatorii, departamentele de customer support, vânzări & business development și chiar IT & software development”, explică Raluca Dumitra.

În ceea ce privește nivelul la care AI-ul va influența, în următorii doi ani, nevoia de personal în companiile din care fac parte, 8 din 10 angajatori au răspuns că vor angaja același număr de oameni ca și până acum. Jumătate dintre aceștia adaugă însă că, deși nu va fi influențat numărul de candidați de care va fi nevoie în piață, se vor cere alte competențe decât cele care se caută acum. 16% cred că AI-ul va prelua din sarcini și, prin urmare, vor angaja mai puțin, iar 1,2% spun că, dimpotrivă nevoia de oameni va crește pentru a putea gestiona tehnologia.

În acest moment, în procesul de recrutare, nivelul de alfabetizare AI este mai degrabă un „nice to have”, nu un criteriu eliminatoriu. În plus, 39% dintre angajatori spun că acest criteriu nu este încă evaluat la interviurile de angajare, în timp ce pentru 17,1% dintre respondenți reprezintă un avantaj competitiv major.

Există, și o serie de preocupări și bariere legate de implementarea la nivel general în companii a soluțiilor de inteligență artificială. Principala este legată de securitatea și confidențialitatea datelor expuse în acest cadru, în timp ce o altă barieră de care se lovesc angajatorii ține de lipsa competențelor digitale ale angajaților, respectiv faptul că nu știu să dea prompturi. 17,2% menționează costurile ridicate ale licențelor și implementării și 12,6% rezistența culturală a echipei la nou. „Cântărind, pe de altă parte, beneficiile pe care le-au observat după integrarea AI-ului, aproape 40% dintre angajatori menționează eliminarea task-urilor repetitive / plictisitoare. 30% văd un impact pozitiv în direcția creativității și generării de idei noi, iar 19,8% o viteză mai mare de răspuns în piață. 3,7% vorbesc despre reducerea costurilor cu recrutarea și salariile pentru că angajează mai puțin, iar 2,5% despre costuri operaționale reduse”, mai spune Raluca Dumitra.

Sondajul a fost realizat în luna martie, pe un eșantion de 196 de companii reprezentate de manageri HR, specialiști HR, manageri de departament și antreprenori, din 19 domenii de activitate.

***

Despre eJobs

eJobs este cea mai de încredere platformă de locuri de muncă din România, prin care ai acces gratuit la zeci de mii de joburi verificate manual. Pe eJobs, toate companiile sunt verificate, ai anunțuri cu salarii afișate, joburi din toate domeniile și industriile, locuri de muncă remote și în străinătate. În plus, găsești o mulțime de articole și sfaturi de carieră, dar și un calculator salarial prin care poți vedea dacă ești plătit corect. Pentru recrutori și angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri, precum și o mulțime de soluții de recrutare eficiente. Pe lângă anunțuri de angajare și căutarea în baza de data, prin eJobs poți avea acces în plus la campanii de recrutare digitalizată sau chiar la soluții super personalizate prin agenția de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorită eJobs, experții în resurse umane au acces la We Are HR, platforma de conținut dedicată specialiștilor în HR și managerilor. 

Sursa foto: unsplash.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Țara din Europa unde șoferii au nevoie de „rezervare” ca să iasă de pe autostradă. Trebuie să dovedească unde merg
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

