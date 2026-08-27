Pentru că independența financiară este prioritatea lor, sunt dispuși să accepte și joburi care nu au legătură cu studiile urmate

Trei sferturi dintre participanții la cel mai recent sondaj realizat de eJobs România, cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, spun că, în comparație cu anul trecut, le este mult mai greu să își găsească un job. Explicația stă nu doar în contracția generală a ofertei de locuri de muncă, ci și în faptul că, deși joburile entry level reprezintă în continuare cel mai consistent segment al pieței, cerințele pe care le au angajatorii de la candidați au crescut. „De la începutul anului și până acum, au fost postate aproximativ 100.000 de joburi pentru candidații entry level (0 – 2 ani de experiență) și pentru cei fără experiență. Aceste joburi acoperă mai mult de jumătate din numărul total de poziții disponibile, deci aceștia rămân cei mai căutați candidați, doar că, în același timp, a crescut și numărul de aplicări, de la un an la altul, ceea ce înseamnă că, acum, competiția pentru a obține un loc de muncă este mai mare. La nivel general, numărul de aplicări a crescut cu 28% în perioada ianuarie – august 2026 față de același interval din 2025”, explică Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

De altfel, 59% dintre participanții la sondaj au spus că au început să se confrunte cu întârzieri în primirea unui feedback din partea angajatorilor după ce aplică, în sensul în care, de cele mai multe ori, nu primesc niciun răspuns. 25,7% spun că durează între una și trei săptămâni până primesc un răspuns din partea angajatorului, 11,8% – peste o lună, iar 3,5% sunt contactați în mai puțin de o săptămână.

Principalul obstacol de care se lovesc în prezent, atunci când vor să se angajeze, este cerința de experiență anterioară chiar și pentru rolurile de junior (58,6%). Apoi sunt menționate salariile prea mici pentru costul vieții (22,9%), lipsa feedback-ului după interviu (12,1%) și procesele de recrutare prea lungi și complicate (6,4%). „Pentru că a fost primul lucru pe care l-au menționat la capitolul obstacole, i-am întrebat care au fost schimbările pe care le-au observat, în ultimul an, în cerințele angajatorilor. Experiența a fost cap de listă, tinerii spunând că tot mai mulți recrutori caută măcar un nivel minimal de experiență. În spiritul aceleiași idei, 32,1% afirmă că angajatorii caută candidați juniori care să poată livra la nivelul unor angajați mid-level. Alte lucruri pe care le-au mai punctat au fost condiționarea de a lucra exclusiv de la birou, competențele tehnice specifice și o creștere a accentului pus pe diplome și studii academice”, detaliază Ana Călugăru.

În plus, 55,9% sunt de părere că și dezvoltarea automatizării a avut un impact asupra fluctuațiilor din oferta de joburi, în sensul în care multe sarcini specifice pozițiilor entry level sunt acum făcute de AI. 20,5% cred că AI nu le-a furat joburile, ci este doar un instrument care îi ajută să lucreze mai repede, în timp ce 14,2% spun că nu simt acest efect încă, dar că ar putea să apară în viitorul apropiat. „Cu toate acestea, există mai degrabă optimism cu privire la viitorul pe termen mediu și lung în ceea ce privește o eventuală rată de înlocuire pe care ar putea să o producă inteligența artificială. I-am întrebat dacă se tem că jobul pentru care se pregătesc ar putea fi înlocuit de AI în următorii 5 ani și 42,1% ne-au răspuns că nu, pentru că factorul uman va rămâne esențial în domeniul lor de activitate. 35,7% sunt puțin îngrijorați, dar cred că se pot adapta, iar 22,2% sunt foarte îngrijorați”, spune Ana Călugăru.

Raportându-se la competențele necesare angajării, dar pe care simt că nu le stăpânesc, cei mai mulți (32%) au indicat utilizarea unor tool-uri tehnice specifice. 24,2% au vorbit despre cunoașterea unei limbi străine la nivel avansat, 20,3% – despre abilitățile de prezentare și negociere și 14,8% – despre gestionarea stresului și a volumului de muncă. „Nici cei care urmează sau au absolvit studii superioare nu se simt mai pregătiți pentru a intra pe piața muncii. Jumătate dintre ei spun că, deși au învățat teorie, se simte faptul că nu au practică, iar 38,9% declară că a trebuit să învețe tot ce le-a fost necesar la job pe cont propriu, de pe internet sau din cursuri extra. Doar 13,7% afirmă că școala le-a oferit baza necesară obținerii unui job”, punctează Ana Călugăru. Pentru a-și crește șansele de angajare, 45,5% aplică la mai multe joburi decât înainte, 30,1% accesează mai des platformele de recrutare pentru a vedea pozițiile nou postate și pentru a prospecta piața, 10,6% lucrează la proiecte personale/portofolii pentru a demonstra mai bine ce știu să facă, alți 10,6% urmează cursuri online de specializare și 1,6% merg la evenimente de networking și târguri de carieră.

Întrebați cum evaluează pachetele salariale oferite anul acesta pentru tinerii aflați la început de carieră, 58,6% le consideră foarte mici, insuficiente pentru a acoperi nevoile de bază, 33,1% – mici, dar acceptabile pentru a câștiga experiență și 1,5% spun că sunt corecte și adaptate pieței. Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, media salarială netă la nivel național pentru joburile entry level (0 – 2 ani de experiență) este de 4.000 de lei. Pentru că independența financiară este prioritatea lor la acest moment, 51,2% dintre respondenți au spus că sunt dispuși să accepte un job care nu are nicio legătură cu studiile pe care le-au urmat doar pentru a-și asigura un venit lunar. 36,6% ar face acest compromis doar pe termen scurt, în timp ce caută o variantă mai potrivită în domeniul de activitate pe care și-l doresc, iar 10,6% preferă să aștepte până când vor găsi un loc de muncă în domeniul pentru care s-au pregătit.

Sondajul a fost realizat în perioada iulie – august, pe un eșantion de 1.100 de candidați, cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani.

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Despre eJobs

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