Angela Gheorghiu afirmă că motivul conflictului are de-a face cu faptul că dirijorul a anulat participarea sopranei în cadrul concertului anual de pe 14 iulie de la Paris, de Ziua Națională a Franței. Invitația îi fusese adresată cu un an înainte de eveniment, iar Angela Gheorghiu și Cristian Măcelaru discutaseră la telefon toate detaliile cu privire la susținerea recitalului. Brusc, dirijorul a anulat participarea Angelei Gheorghiu în cadrul concertului de Ziua Franței și nici măcar nu a înștiințat-o personal pe artistă.

„Dirjiorul Măcelaru a dispărut. Am aflat printr-o secretară a Orchestrei că nu voi lua parte la concert”

„Contractele mele se fac din timp, prin agenția de management, eu nu mă ocup de detaliile contractuale direct cu promoterul și nici nu aș putea pentru că nu am timp și am o echipă care știe exact ce are de făcut. Totuși, Cristian Măcelaru fiind român, am zis că pot discuta direct cu el despre repertoriu, mi s-a părut un gest colegial normal vis-à-vis de un conațional de-al meu, pe care l-am cunoscut așteptând în fața cabinelor mele, la final de spectacol, în principal în America. Așa am avut câteva convorbiri telefonice și schimburi de mesaje, în perioada noiembrie 2021 – aprilie 2022… Apoi, cum spuneam, inexplicabil, Cristian Măcelaru a dispărut! Ba mai mult decât atât, de la agenția mea am aflat, cu greu, printr-o secretară a Orchestrei, că nu voi mai lua parte la acest concert. Fără niciun motiv. De la o secretară…”, a Angela Gheorghiu.

Arrtista spune că a avut parte și de un caz similar cu Opera Națională din București, pentru un concert de gală pentru 31 decembrie 2021: „Protagonistul acestui episod a fost Daniel Jinga, numit, între timp, Director General la ONB, în urma unui concurs cu un singur candidat".

„Cele de mai sus se încadrează într-un tipar de comportament pe care, de-a lungul vremii, prea mulți compatrioți l-au manifestat față de mine. Și de care aș fi putut, și pot să mă lipsesc”, a adăugat Gheorghiu.

„Em am susținut muzicieni și colegi români”

„Nu datorez nimic României, nu am fost susținută de acest stat sau de instituțiile lui niciodată în cariera mea, dimpotrivă eu am susținut muzicieni și colegi români, invitându-i în concertele și spectacolele mele, pe onorarii importante, în toată cariera mea”, a adăugat Angela Gheorghiu. pe contul său oficial de Facebook.

În România, în 32 de ani, am avut 4 sau 5 concerte cu onorarii și 8-10 concerte sau apariții în concerte de caritate, niciun spectacol de operă cu excepția examenului de licență a Universității de Muzică București, care a avut loc la Cluj, în 1990… Nu am ajuns niciodată să semnez un contract cu ONB sau cu o altă instituție culturală din România. Angela Gheorghiu:

Scandalul cu Gabriela Firea

G4Media reamintește că, în 2018, Gabriela Firea, pe atunci primar al Capitalei, a acuzat-o pe Angela Gheorghiu că ar fi condiționat acceptarea titlului de cetățean de onoare de intervenția primarului pe lângă ANAF pentru ștergerea unor datorii, dar nu a dat curs acestei solicitări, neavând calitatea legală de a soluţiona astfel de probleme”.

Angela Gheorghiu scrisese, pe Facebook, că a refuzat cheia și titlul de cetățean de onoare oferite de primarul Gabriela Firea, în două ocazii în 2017: „Am simtit atunci ca munca si notorietatea mea vor fi instrumentalizate de catre dumneavoastra si de aceea am refuzat”.

Gheorghiu a răspuns acuzațiilor aduse de aceasta, spunând că nu are datorii la stat, ci, din contră, are bani de încasat de la staul român.

